Domenica In, Loredana Lecciso interrotta da Mara Venier: "Non possiamo parlare di lei, siamo stati diffidati"

In una delle ultime puntate di Domenica In il pubblico è rimasto sorpreso nell'apprendere della diffida ricevuta da Mara Venier e dal programma. Tutto è iniziato con un discorso di Loredana Lecciso, interrotto dalla conduttrice. Ecco cosa è successo.

In una recente intervista tra Loredana Lecciso e Mara Venier a Domenica In è accaduto un episodio singolare. A quanto pare non è possibile fare il nome di una nota conoscenza della Lecciso.

Domenica In e la diffida di Romina Power

Intervistata da Mara Venier, Loredana Lecciso stava raccontando un episodio della sua vita e aveva nominato Romina Power, ma la conduttrice l'aveva immediatamente bloccata:

"Non nominiamo perché ci querelano. E non dobbiamo nominare niente… No, no, non si nomina proprio. Per adesso. Poi vediamo nel corso dell’intervista cosa succede. Però per adesso preferisco non nominare Romina perché Romina… Io ho ricevuto, posso dirlo pubblicamente, siamo stati diffidati da fare il nome di Romina. Per cui cercheremo di evitare questo. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara!"

Loredana Lecciso è rimasta senza parole, anche perché il fulcro del suo discorso non riguardava certo la storica rivale in amore. A un'intervista a Dipiù si è, infatti, espressa a proposito dell'accaduto, commentando:

"Proprio non me l’aspettavo. Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così. Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In ."

Evidentemente, il timore di una ritorsione da parte di Romina Power ha spinto Mara Venier ai ripari, impedendo anche solo un qualsiasi accenno della sua persona. A oggi, tuttavia, non sembra ci siano state conseguenze degne di nota.