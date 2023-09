Loredana Lecciso a gamba tesa sulla figlia Jasmine Carrisi, ''parole forti, sono dispiaciuta''

Gossip TV

Loredana Lecciso commenta la recente intervista della figlia Jasmine Carrisi, facendo una dolorosa confessione.

Loredana Lecciso è molto colpita dalle parole fortissime espresse dalla figlia Jasmine Carrisi in una recente intervista, concessa al settimanale Chi. I drammi in casa Carrisi sono dietro l’angolo e la showgirl confessa di essersi sentita particolarmente toccata dalle confessioni della primogenita. Ma cosa ha rivelato Jasmine?

Jasmine Carrisi esagera sulla madre Loredana Lecciso

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Jasmine Carrisi ha raccontato un episodio molto doloroso della sua vita, quando vittima di bullismo è stata messa pubblicamente in ridicolo a causa della crisi di coppia dei genitori Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. I due, sebbene mai legalmente sposati, fanno coppia fissa da un ventennio e hanno due splendidi figli. Jasmine, in particolare, sembra essere propensa a seguire le orme del padre nel mondo della musica, e proprio con lui ha preso parte anche al cast di The Voice Senior come membro della giuria. Ammettendo di aver sentito tutto il peso di questa relazione mediatica - sappiamo infatti che insieme a Romina Power i genitori della pugliese rappresentano il triangolo più rovente di sempre - Jasmine ha usato parole fortissime.

“Come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola - alunni, insegnanti, collaboratori scolastici - per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”.

Le esternazioni della piccola di casa Carrisi hanno lasciato molto amareggiata Loredana. Lei, infatti, ha confidato che se avesse sospettato qualcosa avrebbe agito in maniera del tutto differente, ma non crede che l’estremo sia stato raggiunto al punto da poter confidare di voler sparire e di odiare tutto.

“Sono parole forti, toccanti, che non fanno di certo piacere. Col senno di poi saremmo sicuramente tutti più bravi, accorti, attenti, ma il passato, ahimè, non lo possiamo cambiare”.Potrei dirle che sono dispiaciuta che forse avrei potuto evitare certe dichiarazioni, ma grazie anche a determinati passaggi sono diventata la donna che sono oggi. Poi c’è da dire che non ho di certo commesso errori disumani”, ha confessato Lecciso.