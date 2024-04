Loredana Bertè a Belve: dal matrimonio con Borg all'astinenza sessuale

Gossip TV

Loredana Bertè sarà tra gli ospiti della nuova edizione di Belve che tornerà in onda a partire da questa sera su Rai 2.

Loredana Bertè: "Borg? Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare"

Nel noto talk show condotto da Francesca Fagnani, la cantante ha parlato della sua amicizia con Renato Zero, della tragica scomparsa della sorella, Mia Martini, ma anche del matrimonio con il noto tennista svedese, Bjorn Borg che Loredana sposò nel 1989 per poi separarsi tre anni dopo.

"Sento molto la mancanza di Renato" ha spiegato la cantante. "Dopo tanti anni di silenzi, sente il bisogno di un riavvicinamento?”, ha chiesto la Fagnani, “Dipende molto da lui”, ha replicato la Bertè.

Parlando dell'indimenticabile Mimì, la rocker ,originaria di Bagnara Calabra, ha dichiarato:"Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente perché non posso rimediare".

La Bertè ha raccontato anche alcuni retroscena del suo matrimonio con Borg:

"Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare. Quando è finita? Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”

Parlando oggi della sua vita sentimentale, la cantautrice ha rivelato:

"Sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno. Dieci anni. Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’"