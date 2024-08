Loana Vatiero svela come stanno Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo la loro rottura

Gossip TV

La rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha lasciato in lacrime diversi fan che chiedono loro notizie. A svelare come stanno i due ex gieffini è intervenuta Loana, sorella di Perla.

La rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, annunciata dai diretti interessati sabato 3 agosto, ha devastato i fan della coppia. Tra ricoveri in ospedale, incredulità e lacrime, i Perletti appaiono inconsolabili e cercano continuamente aggiornamenti e novità su due ex gieffini. Ieri sera, come ha rivelato Novella2000, a svelare come stanno Mirko e Perla dopo la rottura è intervenuta Loana Vatiero, sorella di Perla, con un audio che è stato condiviso sui social.

Loana Vatiero svela come stanno Mirko e Perla dopo la fine della loro storia d'amore

La coppia aveva partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, uscendone separata. Mirko aveva iniziato una storia con la tentatrice Greta Rossetti, mentre Perla aveva frequentato brevemente uno dei tentatori. I due si erano poi rivisti, entrambi single, nella Casa del Grande Fratello e, complice la vicinanza nel reality di Alfonso Signorini, avevano ricominciato ad avvicinarsi, riaccendendo le speranze dei fan della coppia. La loro storia d'amore era stata al centro della maggior parte delle puntate del GF e aveva permesso a Perla Vatiero di ottenere sicuramente maggior sostegno dai fan, tanto da portarla a vincere il GF. Nonostante i due avessero deciso di ricominciare e darsi una seconda chance, a pochi mesi dalla fine del reality arriva la conferma che tra Perla Vatiero e Mirko Perletti è tutto finito.

Questa notizia ha lasciato i fan completamente distrutti e desiderosi di conoscere come stanno Mirko e Perla dopo l'annuncio di sabato 3 agosto. A rispondere a questa domanda è stata Loana Vatiero, che i Perletti hanno conosciuto quando si è presentata nelle ultime puntate del GF per sostenere la sorella Perla in vista della Finale.

Un suo audio è stato ascoltato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha deciso di rivelare ciò che ha detto Loana in merito alla fine della storia d'amore tra Mirko e Perla. Nel farlo, dati i trascorsi con l'ex gieffino, non è mancata una velata frecciatina:

" Comunque ho ascoltato un audio della sorella di Perla e rasserena tutti i fan della ormai ex coppia dicendo che stanno benissimo. Quindi state tutti sereni. Abbiamo superato la separazione di Al Bano e Romina, supereremo anche questa"

Il gossipparo ha poi pubblicato l'audio di Loana, che confermava quanto detto da Venza:

"Ciao, buonasera. Scusa per il ritardo ma sto sempre full. Ormai ci abbiamo fatto il callo e va bene così. Loro singolarmente stanno bene"

La rottura tra Mirko e Perla sconvolge i fan!

Come vi abbiamo detto, la rottura tra Mirko e Perla è stata dura da digerire per i fan della coppia che li hanno sostenuti da Temptation Island fino alla Casa del GF e non hanno mai smesso di sognare di vederli insieme. Quando i due si erano dati una seconda chance dopo la vittoria del reality da parte di Perla, i Perletti erano stati tra i più felici e avevano continuato a seguirli assiduamente.

Tuttavia, la notizia della fine della loro storia d'amore ha gettato i fan nello sconforto e non sono mancati episodi che sembrano inverosimili: oltre ai messaggi di incredulità e dispiacere, infatti, c'è anche chi - sopraffatto dalle emozioni negative provate - è finito in ospedale, dopo aver perso i sensi.

A svelarlo è stata la gossippara Deianira Marzano, su Instagram: