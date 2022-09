Lo zio di Ilary Blasi, foto di famiglia e l'affondo a Francesco Totti: "Noi, il vero significato della parola Famiglia"

Gossip TV

In occasione della festa di compleanno dello zio di Ilary con tutta la famiglia riunita, arriva una chiara stoccata all'ex capitano giallorosso.

La scorsa domenica, giorno in cui Francesco Totti ha rilasciato la sua ormai popolare intervista al Corriere della Sera, lanciando accuse nei confronti di Ilary Blasi e raccontando diversi aspetti intimi del loro rapporto e dell'amara conclusione del loro matrimonio, la conduttrice romana ha trascorso la giornata prima in compagnia della nonna poi insieme a tutta la famiglia per festeggiare il compleanno dello zio Stefano, fratello della madre.

Lo zio di Ilary Blasi, foto di famiglia e frecciatina a Francesco Totti: "Noi, il vero significato della parola Famiglia"

Stefano ha condiviso una foto della serata in cui sono stati immortalati anche Chanel e Isabel e le due sorelle di Ilary, Melory e Silvia. Lo zio Stefano, sotto l'immagine ha scritto un lungo post parlando della famiglia, sottolineando la parola rispetto e "continuando ad educare i proprio figli ad essere onesti e non furbi." Leggendo le parole di Stefano Serafinii si può intuire chiaramente a chi possa riferirsi anche se non viene mai citato direttamente.

"Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA - scrive Stefano Serafini - Quando il mare é in tempesta si torna nel porto da dove tutto é iniziato e sia ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo é quello che ci é stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti.Ci è stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene", in questo passaggio è evidente che ci sia un chiaro riferimento all'intervista di Totti che lui avrebbe fatto perché stanco di passare da traditore, un sottotesto che lascia intendere come Totti per il bene della famiglia avrebbe dovuto preferire il silenzio anziché parlare per sua convenienza. "Ci é stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!