Lino Giuliano dopo il Grande Fratello è interessato a recitare in una nota serie tv: ecco quale!

Lino Giuliano è stato squalificato dal GF, ma non ha ancora del tutto riposto i suoi sogni di gloria in tv. Ecco in quale nota serie gli piacerebbe recitare!

In queste ore, Lino Giuliano è tornato sui social dopo la squalifica ufficiale dal Grande Fratello, a causa del commento omofobo pubblicato sui social. Oltre ad aver ringraziato i fan per il loro sostegno in qusti giorni così difficili per lui, l'ex protagonista di Temptation Island ha anche raccontato di non aver del tutto abbandonato le sue aspirazioni di carriera in tv, perché gli piacerebbe recitare in una nota serie tv!

GF, Lino Giuliano interessato a una carriera in tv: ecco in quale serie vorrebbe recitare

Lino Giuliano sembra già essersi ripreso dalla squalifica del GF: dopo alcuni giorni, infatti, l'ex gieffino è tornato sui social per raccontare ai followers come sta vivendo questi momenti per lui difficili. Dopo averli ringraziati per il sostegno che hanno avuto per lui, Giuliano ha risposto ad alcune curiosità dei fan e ha svelato che gli piacerebbe recitare in una serie tv molto popolare.

A chi gli ha chiesto se fosse interessato a partecipare a qualche programma o film, Lino Giuliano ha replicato che vorrebbe recitare in Mare Fuori, la serie tv successo di Rai2:

"Mare Fuori sarebbe alla mia portata ed è tutto ciò che desidererei"

Lino ha poi parlato di come ha reagito sua madre alla notizia della squalifica, svelando che è "rimasta colpita" dalla decisione di Mediaset, ma che come per tutto nella vita, lui e la sua famiglia hanno assorbito il colpo e sono pronti ad andare avanti:

" Mia madre, come tutta la mia famiglia, è rimasta colpita. Tuttavia, come ho già detto, nessuno è morto e dobbiamo andare avanti. Sono dispiaciuto per il modo in cui sono stato espulso, ma continuiamo ad andare avanti."

GF, Lino Giuliano ringrazia i fan per il sostegno: "Giorni infernali, grazie a tutti"

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale della sua squalifica dalla nuova edizione del GF, Lino Giuliano è tornato a farsi sentire sui social, ringraziando i fan per il sostegno che gli hanno dimostrato in questi momenti. Su Instagram, Lino ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento ai followers, anche perché non l'hanno giudicato in maniera errata e hanno creduto alla sua buona fede. Giuliano ha definito questo periodo che sta vivendo come "infernale" e ha affermato che sta passando qualcosa che non augurerebbe neppure al suo peggior nemico:

"Voglio ringraziare di cuore tutti voi per il sostegno morale che mi avete dato in questi giorni difficili. Ho attraversato due giorni infernali che non augurerei a nessuno, neanche al mio peggior nemico. [..]Grazie davvero, non vi lascerò mai. Vi amo tantissimo"

La squalifica di Lino Giuliano è stata annunciata in diretta durante la prima puntata del programma, andata in onda lunedì 16 settembre: nonostante le scuse immediate dell'ex protagonista di TI, gli autori hanno ritenuto corretto non consentire l'accesso nella Casa vista la natura omofoba delle sue parole: "Doveva entrare Lino Giuliano, ma qualche giorno fa ha pubblicato con il suo profilo social un commento omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato, con un rammarico che è apparso sincero. Questo genere di linguaggio o contenuti, che offendono tutte le persone di buon senso, va nella direzione opposta che io, Mediaset ed Endemol non seguiamo" ha così motivato Alfonso Signorini in diretta.

