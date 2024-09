Grande Fratello, Lino Giuliano sui social: "Grazie a tutti per il sostegno, sono stati giorni infernali"

Gossip TV

Dopo la squalifica dal GF, Lino Giuliano è tornato a parlare sui social, ringraziando i fan del sostegno che gli hanno dimostrato in questi giorni.

Lino Giuliano è stato squalificato prima ancora di varcare la soglia del Grande Fratello e nei giorni scorsi diversi utenti social hanno manifestato la loro vicinanza all'ex protagonista di Temptation Island, mentre altri hanno giudicato corretto il provvedimento preso dagli autori del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. La decisione è arrivata dopo il commento omofobo di Giuliano, il quale ha immediatamente espresso rimorso per i termini impiegati.

GF, Lino torna sui social e ringrazia i fan per il sostegno che gli hanno dimostrato

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale della sua squalifica dalla nuova edizione del GF, Lino Giuliano è tornato a farsi sentire sui social, ringraziando i fan per il sostegno che gli hanno dimostrato in questi momenti. L'ex protagonista di TI ha anche risposto alle curiosità dei followers, svelando che è già tornato a lavorare e che ha intenzione di aprire un negozio tutto suo.

Su Instagram, Lino ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento ai followers, anche perché non l'hanno giudicato in maniera errata e hanno creduto alla sua buona fede. Giuliano ha definito questo periodo che sta vivendo come "infernale" e ha affermato che sta passando qualcosa che non augurerebbe neppure al suo peggior nemico:

"Voglio ringraziare di cuore tutti voi per il sostegno morale che mi avete dato in questi giorni difficili. Ho attraversato due giorni infernali che non augurerei a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Nonostante tutto, sono qui perché non voglio abbandonarvi."

Lino ha poi proseguito rinnovando il suo pentimento per quanto accaduto e per ciò che ha detto e si è detto sollevato che i suoi fan abbiano creduto alla sua buona fede:

"Anche se non sto bene a livello emotivo, ci tengo a farvi sapere quanto vi voglio bene. Mi dispiace profondamente per quanto accaduto. Ma sono sollevato che abbiate capito che non c’era alcuna cattiveria nella mia risposta al commento. Questo mi dà forza e mi rende felice. Grazie davvero, non vi lascerò mai. Vi amo tantissimo."

GF, Lino Giuliano squalificato dal reality prima di entrare

La conferma è arrivata da Alfonso Signorini durante la prima puntata della nuova edizione:“Doveva entrare Lino Giuliano, ma qualche giorno fa ha pubblicato con il suo profilo social un commento omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato, con un rammarico che è apparso sincero. Questo genere di linguaggio o contenuti, che offendono tutte le persone di buon senso, va nella direzione opposta che io, Mediaset ed Endemol non seguiamo”, queste le parole del conduttore in diretta.

Immediata è stata la reazione di Lino Giuliano che, dal suo account Instagram, ha detto di essere molto dispiaciuto per la decisione presa dal GF e che ancora una volta ribadisce che la sua è stata un'infelice scelta di parole, ma che non è omofobo:

"Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente perché attiene a un momento stupido ed ho scritto cose che non mi corrispondono.Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva a un momento e non a una mia realtà. L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato speravo in maggiore comprensione, anche considerando la mia età. I social a volte bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro. Per migliorare me stesso. Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni personali e lavorativi e ora mi trovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me, per dimostrare chi sono veramente e soprattutto che non sono omofobo"

