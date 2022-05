Le Iene, Teo Mammucari rivela: "Ho puntato su Belen Rodriguez. All'inizio è stato difficile perché.."

Gossip TV

Teo Mammucari svela alcuni retroscena sul rapporto con Belen Rodriguez a Le Iene.

Mercoledì 25 maggio 2022 su Italia 1 è andata in onda l'ultima puntata de Le Iene. Intervistato da Tv Blog, il conduttore Teo Mammucari ha fatto un bilancio della sua ultima esperienza televisiva e svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la bella Belen Rodriguez.

La confessione di Teo Mammucari su Belen Rodriguez

Teo Mammucari ha rilasciato una nuova intervista a Tv Blog in cui ha parlato della sua ultima esperienza televisiva come conduttore de Le Iene, il programma di Italia 1 che si è concluso la scorsa settimana. Teo ha colto l'occasione per raccontare come è arrivata Belen Rodriguez alla conduzione dello show:

Io e Belen avevamo già lavorato assieme, ora è cresciuta. Una sera a Tu Si Que Vales l’ho vista all’opera durante alcuni lanci. Le ho fatto i complimenti, lei pensava fossero di circostanza, invece ero sincero. "Se capiterà l’occasione ti terrò in considerazione", le promisi. Poi mi hanno proposto Le Iene e ho avanzato a Davide Parenti l’ipotesi di Belen. La partenza del programma è stata un po’ complicata. [...] Belen doveva imparare a prendersi in giro, ad ironizzare, andava trovata la chiave. È stato difficile, per lei era un’avventura nuova. Ho apprezzato il rischio di Parenti, non era facile prendere un format come quello e stravolgerlo. Dopo tre-quattro puntate il programma ha preso il verso giusto, è decollato.

Mammucari ha poi continuato svelando alcuni retroscena sul suo rapporto con la Rodriguez:

Belen era arrivata con l’atteggiamento di chi dice ‘conduco’. Le ho fatto capire che il successo di una conduzione si fonda sulla complicità, non te la puoi inventare sul palco se non ce l’hai nella vita. Se ti fidi, devi lasciarti guidare. [...] Ho puntato su Belen e sono felice. Purtroppo lo sanno in pochi, ma nella vita privata lei è simpaticissima e quella simpatia non se la doveva tenere a casa.

