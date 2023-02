Le Iene, Giorgia Venturini confessa la dolorosa condizione della figlia

Gossip TV

In un lungo monologo a Le Iene, la conduttrice Giorgia Venturini ha confessato che la figlia, nata da poco, soffre di una particolare condizione medica. Vediamo insieme cosa ha detto.

A Le Iene, la conduttrice Giorgia Venturini si è resa protagonista di un monologo molto doloroso, sul ruolo delle madri e sullo scarso supporto che il sistema italiano offre alle neo mamme. La conduttrice ha anche rivelato, nel corso del suo intervento, che la figlia Sole Tea, nata da pochi mesi, soffre di una grave patologia che la porta a entrare e uscire dagli ospedali.

Le Iene, Giorgia Venturini e il suo doloroso monologo

Mentre Chiara Francini, nella stessa sera, sul palco dell'Ariston avrebbe raccontato del tabù del non aver figli e del non essere madre in Italia e dell'enorme pressione sociale che comporta, su Italia 1 Giorgia Venturini avrebbe affrontato un discorso sulla maternità che porta una visione diversa, ma che comunque ha ricordato a chi l'ascolta come la maternità non sia soltanto gioia, ma anche sacrificio e sofferenza, soprattutto, se manca un concreto aiuto da parte delle autorità statali e non solo:

"Ho conosciuto la difficoltà di chiedere aiuto per la paura di sentirmi rispondere: 'Ah, ma io ho fatto tutto da sola'. E così resti in silenzo per non sentirti sbagliata. Alle mamme viene fatto credere di doversi fare carico di tutto senza mai lamentarsi mai, perché l'incanto della maternità ti ripaga sempre e la sofferenza ti rende un'eroina. Questo mito serve a nascondere che in Italia, spesso, siamo lasciate sole fin dai primi momenti dopo il parto. Serve a nascondere il blocco delle assunzioni in corsia, il buco spaventoso di 9.000 ostetriche che nemmeno più la famiglia riesce a sopperire. O perché le nonne, in una società che invecchia sempre di più sono loro ad aver bisogno del nostro aiuto. Serve a mascherare il diritto di essere incompetenti, di imparare senza essere colpevolizzate."

Venturini si è anche aperta a proposito della dolorosa malattia della figlia, nata solo lo scorso agosto, ma che da allora non fa che entrare e uscire dagli ospedali:

"Sono madre da meno di 200 giorni di una bimba che mi ha scaldato il cuore dopo che ho perso mia madre. Sole Tea è nata con una patologia che in questi mesi mi ha portata dentro e fuori gli ospedali. Ho conosciuto fragilità e impotenza. Mi sono chiesta: 'Ma davvero ce la farò?"