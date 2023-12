Le coppie scoppiate nel 2023: ecco tutti i vip che si sono detti addio quest'anno!

Gossip TV

Nel 2023 non sono mancate certo le coppie scoppiate: ecco alcuni dei vip che si sono detti addio quest'anno!

Il 2023 è stato un anno ricco di momenti indimenticabili, con tante coppie di vip scoppiate: su alcune di queste non avremmo mai avuto dubbi che sarebbero durate per sempre, ma spesso ci si sbaglia e diversi vip hanno deciso di dirsi addio e proseguire la loro vita in singletudine.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Si sono conosciuti, innamorati, sposati nel giro di pochi anni, poi è nato il piccolo Santiago, poi si sono lasciati, sono ritornati insieme, di nuovo separati e questa volta Belen Rodriguez sembrava davvero aver voltato pagina con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la piccola Luna Marì. Poi inaspettato il ritorno con Stefano De Martino, con cui lo scorso Natale ha trascorso delle bellissime vacanze, in un'atmosfera da sogno. Finché nel nuovo anno si sono susseguite con insistenza sempre di più le voci di una crisi tra loro.

Le prime foto di Chi che mostravano Belen Rodriguez con un altro uomo, Elio Lorenzoni, hanno decretato la fine della storia con Stefano De Martino. Ma è stata l'intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In a svelare come erano andare le cose tra loro: i tradimenti - più di 12 donne - la salute mentale della showgirl che ha vacillato, la solitudine e poi di nuovo la rinascita, questa volta al fianco di Elio Lorenzoni.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sposati dal 2002 e insieme dal 1997, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis erano una delle coppie che mai pensavamo si sarebbero dette addio. Invece, come un fulmine a ciel sereno, a giugno 2023 la coppia aveva annunciato la separazione, poi spiegata nel dettaglio con una lunga intervista a Vanity Fair. Esempio di coppia atipica anche nel divorzio, i due trascorrono insieme diverso tempo, anche le vacanze, per tenere unita la famiglia:

"Ci vogliamo bene. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, sopratuttto, se ci sono dei figli"

Rispetto e stima reciproca li continuano a unire, ma non l'amore coniugale, anche se la stessa Bruganelli non ha escluso che si possano innamorare di nuovo:

"Innamorarsi di nuovo? Chi può dirlo, al momento ci stiamo studiando separati"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

A Venezia79 Alessandro Basciano le aveva chiesto di sposarlo, con una proposta sul red carpet che aveva riempito le copertine dei giornali. Poi dopo qualche tempo l'annuncio dell'arrivo della piccola Celine Blue, nata la scorsa estate. Una coppia giovane, nata nel GF, ma che sembrava indissolubile. E, invece, a settembre 2023 le prime avvisaglie di una crisi, poi la conferma arrivata negli scorsi mesi. E da lì, tra i Basciagoni sono volati stracci pesanti, accuse e recriminazioni, tutte lanciate a Verissimo, in una giostra di interviste botta e risposta che hanno riempito il talk show di Canale5 per settimane. E, ora? Ora, resta una promessa di civiltà reciproca per amore della piccola Celine, ma di ritorno di fiamma non se ne vede neppure l'ombra.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Non sono proprio dei vip, ma la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza e nata negli studi di Uomini e Donne sembrava un'altra di quelle pronte a sfidare le malelingue pur di stare insieme. Invece, arrivati a 11 mesi, si sono detti addio, per poi ritrovarsi - in ruoli diversi - al centro degli Studi Elios, pronti a ritrovare l'amore.

Anche qui, non sono mancate accuse di tradimenti e dicerie varie. Vicinanza ha lasciato la nuova tronista ben 4 volte e si sta già consolando con Cristina Tenuta, mentre Ida cerca l'amore con i suoi corteggiatori. 11 mesi di viaggi, un tatuaggio, dediche e canzoni sui social, per poi tornare di nuovo tra le braccia di Maria De Filippi.