Lazza diventa padre, la compagna incinta è un ex volto di Uomini e Donne!

Lazza annuncia la gravidanza della compagna Greta Orsingher, lei è un volto noto in tv grazie alla partecipazione a Uomini e Donne su Canale 5.

Lazza ha stupito tutti nel giorno della festa della Mamma, annunciando su Instagram che la compagna Greta Orsingher è incinta del loro primo figlio. Il rapper è emozionantissimo e sono piovuti complimenti e auguri dolcissimi, mentre molti hanno riconosciuto nella bella compagna del cantante un volto noto di Uomini e Donne.

Lazza presto padre, la compagna è incinta

Lazza, al secolo Japoco Lazzarini, è uno dei rapper più amati del momento. Nato a Milano nel 1994, nel 2023 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, classificandosi al secondo posto e ottenendo tantissime certificazioni, nonché una fama ancora più importante e meno settoriale. Lazza è tornato sul palco dell’Ariston anche in questa edizione per presentare il singolo “100 messaggi”, anche questo brano diventato un vero tormentone tra radio e classifiche.

Insomma, rapper di successo, Lazza ora sta anche per diventare padre. Sono passati pochi mesi dalla conferma della sua relazione con la bella Greta Orsingher, e nel giorno della festa della mamma i due hanno posato insieme con il pancione in bella vista, annunciando che presto saranno in tre. Instagram è esploso è sono piovuti tantissimi commenti di auguri alla giovane coppia in dolce attesa. Tanti utenti, tuttavia, hanno anche curiosato nel passato di Greta scoprendo che non è un volto sconosciuto alla televisione italiana.

Dopo essere apparsa tra i concorrenti de La Scimmia Pensa nel 2012, infatti, Greta ha preso parte a Uomini e Donne nel 2017 come corteggiatrice di Marco Cartasegna diventato piuttosto popolare tra il pubblico di Canale 5, anche se all’epoca non brillò per il suo percorso dato che il tronista era cotto di Soleil Sorge. Sempre in quel periodo, inoltre, alla Orsingher fu affibbiato un presunto flirt con Fedez, mai confermato da entrambe le parti. Su Instagram, Greta è seguita da un folto pubblico, con oltre 55mila followers, potendosi descrivere come una vera e propria influencer appassionata di viaggi. Insomma, Lazza e Greta formano una coppia giovane e innamorata e a loro vanno i nostri auguri!

