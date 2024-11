La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller svelano retroscena inediti sulla loro storia d'amore nata ad Amici

Gossip TV

I due amati concorrenti della nuova edizione de La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller, si raccontano a cuore aperto e svelano alcuni retroscena inediti sulla loro discussa relazione nata nella famosa scuola di Amici.

Veronica Peparini e Andreas Muller sono tra i protagonisti della nuova edizione de La Talpa, condotta da Diletta Leotta. Proprio durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5, la nota coreografa e il ballerino professionsita si sono emozionati ripercorrendo la loro storia d'amore nata tra i banchi della scuola di Amici: dalle difficoltà riscontrate all'inizio alla gioia di diventare genitori.

L'amore di Andreas e Veronica

Nel corso dell'ultima puntata de La Talpa, andata in onda ieri lunedì 18 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno parlato della loro relazione nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e dei problemi relativi alla loro grande differenza d’età. La bravissima e nota coreografa, infatti, ha 53 anni, mentre il ballerino professionista ne ha 28. La prima a prendere la parola è stata Veronica che, con la voce rotta dall'emozione, ha confessato:

Io mi sento di dire che l’amore può tutto perché quando pensavo a noi due io lo vedevo proprio impossibile, era troppo lontano, c’erano troppe cose da superare. C’era la mia famiglia, i miei due figli, il mio ex marito. Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo. Abbiamo superato tante cose, piano piano. Abbiamo rischiato il tutto e per tutto! L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli, era un pensiero che mi logorava. Così ho cercato in tutti i modi di renderlo e renderci felici con Ginevra e Penelope.

Leggi anche Le pagelle della terza puntata de La Talpa

A farle eco Andreas. L'ex allievo di Amici, che a causa infortunio fu costretto a ritirarsi prima del Serale per poi ritornare l'anno dopo e vincere, ha parlato del forte legame che lo lega ancora oggi alla Peparini e rivelato che, una delle sfide più difficili del programma a cui stanno partecipando, è quella di sostenere la mancanza delle loro gemelline Ginevra e Penelope:

Conoscevo solo l’insegnante a cui mi ero affidato nel programma. Io ero lì solo in qualità di concorrente, volevo vincerlo e diventare un ballerino a tutti gli effetti. In quel momento l’unione più grande che potevamo permetterci di vivere era la danza. Siamo un po’ pazzerelli e litighiamo spesso, ma se siamo ancora qua qualcosa di forte c’è. Veronica mi ha dato la gioia più grande della mia vita. Con loro due sono rinato, sono una persona migliore.

Veronica e Lucilla ai ferri corti

La terza puntata de La Talpa 2024 ha portato a nuovi indizi e stravolgimenti, come l'eliminazione inaspettata di Elisa Di Francisca. L'uscita dal gioco della sportiva è stato un vero e proprio colpo di scena per il pubblico di Canale 5, che la considerava una delle maggiori sospettate di questa edizione.

Le protagoniste indiscusse dell'ultimo appuntamento, però, sono state Veronica Peparini e Lucilla Agosti. Il loro rapporto, già incrinato durante l'asta per l'immunità avviata da Orian Ichaki, ha infatti raggiunto un livello di scontro molto alto. La nota coreografa ed ex professoressa di ballo di Amici è tornata all'attacco contro la sua compagna di avventura, accusandola di essere una "gatta morta", di voler costruire un'immagine di sé non autentica e di non prendere mai una posizione contro alcuni concorrenti, come Gilles Rocca e Andrea Preti.

Le dure accuse mosse dalla Peparini hanno destabilizzato la Agosti, che non è riuscita a trattenere le lacrime. A cercare di placare gli animi è arrivata Marina La Rosa. "L'unica gatta morta qui sono io" ha scherzato la concorrente facendo riferimento al soprannome che le era stato dato in passato dopo la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Veronica e Lucilla riusciranno mai a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news su La Talpa.