La Talpa, le pagelle della terza puntata: Marina La Rosa sempre più sospetta, Elisa Di Francisca fuori dai giochi!

Gossip TV

La terza puntata de La Talpa, in onda lunedì 18 novembre 2024, ha portato a nuovi indizi e stravolgimenti, come l'eliminazione di Elisa Di Francisca. Ecco le nostre pagelle ai protagonisti del reality show condotto da Diletta Leotta.

Finalmente il gioco entra nel vivo e i concorrenti si mostrano più agguerriti che mai, pronti a sabotarsi l’uno con l’altro per investigare - ognuno a suo modo - alla ricerca dell’infiltrato. La terza puntata de La Talpa ci ha ricordato molto di più l’originale format che aveva fatto sognare i telespettatori di Canale 5 e anche Diletta Leotta è apparsa molto più sciolta e nella parte. Giudizi super positivi per alcuni concorrenti che stanno davvero tenendo in piedi il gioco e per chi ha deciso di mostrare un nuovo lato del proprio carattere. Scopriamo insieme le pagelle della terza puntata de La Talpa.

La Talpa, ecco le Pagelle delle terza puntata in onda su Canale 5

Elisa Di Francisca, eliminata la sportiva meno sportiva di tutte

Non è di certo la prima volta che una Vip appartenete al mondo dello sport agonistico decide di partecipare ad un reality show, e non è di certo la prima volta che scopriamo che ci appartiene a questo mondo non se la cava bene con lo spirito di competizione sul piccolo schermo. Elisa Di Francisca non fa eccezione, mostrando una persona permalosa, poco incline al confronto e con una enorme capacità di prendere tutto sul personale. Nel corso della terza puntata, Elisa è stata bocciata alla prova finale e ha lasciato La Talpa, ma non possiamo dire che ci mancherà. Voto: 5

Marina La Rosa è una vera Queen… “Gatta morta”

Come fa, fa, Marina La Rosa è il personaggio più inquadrato di questa edizione de La Talpa, tra battute che fanno ridere, momenti di strategia epici e poi la conferma che qui di “gatta morta” ce ne è solo una, e nessuno può metterla in un angolo. Nella prova wasabi, Marina non è riuscita a mentire al gruppo, nonostante Alessandro Egger le avesse offerto un’occasione d’oro, perché lei è così: finta svampita, in realtà sempre sul pezzo. Nella terza puntata, la concorrente ha lasciato più di qualche dubbio nei telespettatori, che iniziano seriamente a pensare che sia lei La Talpa, ma il percorso è ancora lungo per poterlo affermare con certezza. Voto: 8

Diletta Leotta finalmente sul pezzo

L’esordio di Diletta Leotta come presentatrice è stato un po’ come quello di un diesel, che carbura con calma ma poi è difficile da acchiappare. La giornalista sportiva, infatti, sembra finalmente essere entrata perfettamente nella parte, provoca i concorrenti, sonda le situazioni più controverse nella speranza di accendere la discussione, non si limita a domande d’ufficio ma indaga anche lei seminando quella giusta tensione che fa parte del gioco. Menzione speciale anche per il look di questa terza puntata, finalmente più sobrio e adatto alla conduzione del reality show di Canale 5 e non ad un servizio fotografico di copertina. Voto: 7

La Talpa, guarda il video delle Pagelle della terza puntata: chi è promosso e chi è bocciato?

Pagelle terza puntata: La Talpa, top e flop della terza puntata su Canale 5.

Alessandro Egger continua a farci sognare

Totalmente disconnesso dalla realtà, a caccia di spiriti benefici e poi di daini nel bosco, Alessandro Egger è il vero giocatore di questa edizione de La Talpa e noi apprezziamo le sue “Eggerate”. Il bel modello trova un indizio cruciale e riesce a mentire senza dare nell’occhio, poi si getta in piscina come sul gran finale di una festa tra diciottenni, e non si capisce mai quando è serio e quando mente. L’ex bambino della Kinder potrebbe essere la talpa? Senza dubbio il nuovo indizio fornito in questa puntata, ovvero l’armistizio proposto dalla talpa, ci fa riflettere dato che proprio a Belgrado nel 1918 è stato firmato uno degli armistizi più importanti nella storia. Voto: 8

Veronica Peparini, che caratterino!

Concludiamo le pagelle della terza puntata de La Talpa, in onda lunedì 18 novembre 2024 su Canale 5, con una menzione speciale per Veronica Peparini. Innamoratissima del suo Andreas Muller, dopo un momento molto toccante rivolto ai figli e alla mancanza avvertita a causa della lontananza, Veronica esplode contro Lucilla Agosti e non le manda a dire. La coreografa ha un carattere niente male che finalmente sta venendo fuori e, sebbene sembra sempre preferire il gioco di squadra al gioco del singolo concorrente, questa strategia è da tenere d’occhio perché è troppo furbescamente altruista. Voto: 7

Scopri le ultime news su La Talpa.