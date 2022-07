Gossip TV

Maria De Filippi ha un compito importante, riportare in auge La Talpa dopo più di un decennio di assenza in Tv e ha in mente una rivoluzione.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di affidare a Maria De Filippi la produzione della nuova edizione de La Talpa, il reality show di Italia 1 che torna sul piccolo schermo dopo ben 14 anni di assenza. La presentatrice sembra pronta a rivoluzionare il format del programma, che con tutta probabilità sarà affidato alla conduzione di Silvia Toffanin.

Anticipazioni La Talpa: Maria De Filippi pronta alla rivoluzione

C’è grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo de La Talpa, uno dei reality show più amato dei primi anni Duemila, assente dalla Tv da ben 14 anni. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che La Talpa si farà e che la produzione sarà affidata a Maria De Filippi e alla sua Fascino. Sembra che la presentatrice voglia a tutti i costi una dama chiacchieratissima di Uomini e Donne nel cast, anche se ciò vorrà dire farne a meno nello studio del dating show di Canale 5 per almeno qualche mese.

Voci sempre più insistenti, invece, riportano che la presentatrice sarà Silva Toffanin e non Paola Perego, come sperato dai fan del programma. Del resto anche lo stesso Amministratore Delegato ha dichiarato di voler pescar nella rosa delle sue presentatrici, che sono solide e affidabili, piuttosto che mettere sotto contratto una persona esterna alla Rete. La notizia non è stata ancora confermata, ma è certamente plausibile dato che Toffanin è uno dei volti più amati e, nel momento della messa in onda de La Talpa, non avrebbe alcun impegno che la costringa a dover rinunciare, dato che Verissimo rimane con la messa in onda esclusivamente nel weekend e dunque non interferirebbe.

Nel frattempo, stando ai retroscena di Tv Blog, sembra che Maria sia intenzionata a stravolgere il format del reality show, portandolo ad un nuovo livello, assicurandosi di calamitare l’attenzione del pubblico e assecondando i gusti odierni in fatto di programmi tv. Quali saranno le modiche apportare dalla presentatrice? Al momento nulla di certo bolle in pentola, ma è anche vero che la messa in onda de La Talpa è lontana e Maria ora si deve concentrare sulla registrazioni di Tu si Qui Vales e sul ritorno di Uomini e Donne e Amici.