La Talpa, Ilary Blasi avrebbe rifiutato la conduzione? Spunta un'indiscrezione

Gossip TV

La prossima edizione de La Talpa sarà condotta da Diletta Leotta e non da Ilary Blasi, come si era vociferato per mesi. Secondo una recente indiscrezione, sarebbe stata proprio l'ex moglie di Francesco Totti a rifiutare la conduzione del reality. Ecco cosa sappiamo!

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025 è arrivata la conferma che dalla prossima primavera tornerà La Talpa con una nuova edizione. Contrariamente alle voci che circolavano sulla papabile conduttrice, il timone del reality di Canale5 è stato affidato a Diletta Leotta e non a Ilary Blasi, che è rimasta così a mani vuote nella prossima stagione televisiva. Tuttavia, una recente indiscrezione sembra lasciar intendere che sia stata una decisione dell'ex moglie di Francesco Totti quella di rifiutare la conduzione del programma.

La Talpa, Ilary Blasi avrebbe rifiutato la conduzione del programma

L'indiscrezione arriva da Giuseppe Candela su Dagospia: secondo quanto riporta il giornalista, infatti, Mediaset avrebbe offerto all'attuale conduttrice di Battiti Live la conduzione de La Talpa, ma sarebbe stata Ilary Blasi a rifiutare il ruolo. Ecco cosa scrive in merito Candela:

"Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l'offerta. Si tiene stretta il successo di ‘Battiti Live’, reciterà in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di ‘Unica’ (che avrà un altro titolo)"ù

Il reality tornerà in tv su Canale5 per la prima volta dopo 16 anni e stando a ciò che riporta il sito di Roberto D'Agostino sembra che sia stata Ilary Blasi a non ritenere idonea per lei l'offerta di condurre il programma. Attualmente e nell'immediato futuro, oltre alla conduzione di Battiti Live, Ilary Blasi non ha progetti attivi in tv, ma l'ex showgirl è impegnata nella registrazione della seconda parte del suo documentario Netflix Unica, nel quale ha rivelato la sua versione dei fatti sul divorzio da Francesco Totti.

Inoltre, Ilary Blasi debutterà al cinema in un film di Giampaolo Morelli, L'amore e altre seghe mentali, in arrivo nei cinema il prossimo ottobre. Su di lei, Morelli ha speso parole di affetto e stima, dichiarando che sorprenderà tutti con il suo ruolo nel film:

" Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace. Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste"

La Talpa, tutto sulla nuova edizione

La nuova edizione de La Talpa arriverà in tv dopo 16 anni di assenza e con una nuova conduttrice a guidare il programma: Diletta Leotta. Quest'ultima, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di inviata di DAZN e in tempi recenti aver condotto il suo primo podcast Mamma Dilettante, è pronta a questa nuova avventura in televisione. Sulla nuova edizione del reality sono arrivati già i primi dettagli: le puntate non saranno in diretta, ma registrate e pubblicate prima su Infinity e poi su Canale5.

Secondo un'indiscrezione lanciata da FQMagazine il cast dei concorrenti sarebbe così composto:

Jo Squillo, showgirl ex naufraga ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

Marco Berry, ex inviato delle Iene

Alessandro Egger ,modello e attore serbo-italiano

Gilles Rocca, attore ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi

Veronica Peparini, ballerina ed ex insegnante di Amici

Andreas Muller, ballerino ex vincitore di Amici

Ludovica Frasca, ex velina e ora opinionista

Elisa Di Francisca, schermitrice olimpionica

Orian Ichaki, madre natura nell'ultima stagione di Ciao Darwin

Lucilla Agosti, conduttrice

Marina La Rosa, ex naufraga ed ex gieffina del Grande Fratello

Nicola Ventola, ex calciatore e opioninista sportivo

Marco Melandri, ex pilota MotoGP

Il cast de La Talpa è composto da un gruppo di concorrenti vip, denominati "sospettati" o "indagati". Lo scopo principale del gioco è individuare e smascherare "la talpa", ovvero colui o colei che si nasconde tra i partecipanti, sabotando segretamente le loro attività e missioni. La Talpa sarà smascherata durante la puntata finale che, al contrario delle precedenti, sarà trasmessa in diretta su Canale5.