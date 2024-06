Gossip TV

Ilary Blasi pronta a debuttare come attrice in un film: ecco dove la vedremo!

Dopo l'esperienza di Unica, il docu-film Netflix di cui è stata protagonista per raccontare la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è pronta a debuttare come attrice in un film. Ecco dove la vedremo!