La Talpa, Elisa Di Francisca dopo l'eliminazione rivela: "Ecco chi è il più stratega e per chi faccio il tifo ora"

Gossip TV

Elisa Di Francisca è la terza eliminata de La Talpa. Ecco cosa ha rivelato la campionessa sportiva dopo aver sbagliato le risposte del test della conduttrice Diletta Leotta ed essere stata costretta a lasciare il gioco.

La terza puntata de La Talpa, andata in onda lunedì 18 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco di Elisa Di Francisca. La campionessa sportiva è stata costretta a lasciare il reality show dopo aver sbagliato le risposte del test finale di Diletta Leotta sull'identità della talpa.

Le rivelazioni di Elisa Di Francisca

Elisa Di Francisca è la terza vittima de La Talpa! Dopo Ludovica Frasca e Marco Melandri, anche la campionessa sportiva non ha risposto correttamente alle domande finali poste dalla conduttrice Diletta Leotta ed è stata costretta a lasciare "la corte delle spie". Un’eliminazione davvero inaspettata quella della donna, data dal web come la principale sospettata per via di una serie di indizi, come il tatuaggio sul piede che richiamerebbe il logo del reality show.

Raggiunta dai microfoni di Mediaset Infinity, Elisa ha fatto un bilancio della sua breve esperienza a La Talpa 2024. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente del reality show condotto dalla Leotta ha ammesso di aver usato una sua strategia e svelato chi, secondo lei, è il concorrente più stratega e quello invece più leale:

Ho seguito una mia strategia di gioco cioè stavo un po’ in disparte, osservavo che è un po’ anche la mia caratteristica. Fa parte del mio carattere. Se fossi stata la Talpa come strategia avrei usato la mia certo, quello che ho adottato in casa, magari anche forse facendo un po’ più gruppo. Il concorrente più leale Gilles Rocca, il concorrente più stratega forse Andrea Preti.

Leggi anche Le pagelle della terza puntata de La Talpa

Ripensando ai suoi ultimi momenti nel programma, Elisa ha spiegato cosa farebbe qualora avesse l’opportunità di rifare La Talpa. A proposito invece dei concorrenti ancora in gioco, l'atleta olimpionica ha rivelato di fare il tifo per Gilles, Alessandro Egger e Orian Ichaki, ma non si è voluta sbilanciare sulla possibile talpa:

Se avessi la possibilità di ricominciare l’esperienza sicuramente mi divertirei molto molto di più, mi sono divertita ma sicuramente mi sarei potuta divertire molto di più. Ecco invece per chi fa il tifo: Dei miei compagni rimasti farò il tifo per Gilles, ma anche per Alessandro Egger e Orian Ichaki [...] Ho sospettato sì che qualcuno potesse essere la talpa e me lo tengo per me.

È guerra tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti

Ma cosa è successo durante la terza puntata de La Talpa? Il reality show condotto da Diletta Leotta ha iniziato finalmente a ingranare la marcia giusta regalando agli spettatori accesi scontri e prove adrenaliniche. Tra le protagoniste indiscusse della serata Veronica Peparini e Lucilla Agosti. Dopo un momento molto toccante rivolto ai figli e alla loro mancanza, la compagna di Andreas Muller è letteralmente esplosa contro la sua compagna di avventura.

Senza mezzi termini, e con un caratterino niente male, la nota coreografa ed ex professoressa di ballo di Amici ha accusato Lucilla di essere una "gatta morta", di voler costruire un'immagine di sé non autentica e di non prendere mai una posizione contro alcuni concorrenti, come Gilles Rocca e Andrea Preti. Le due concorrenti della nuova edizione de La Talpa sono davvero ai ferri corti o la loro è solo una strategia di gioco messa in atto per confondere tutti dal reale obiettivo?

Scopri le ultime news su La Talpa.