La Talpa, chiusura anticipata per il reality condotto da Diletta Leotta? L'ultima indiscrezione!

Gli ascolti disastrosi dell'ultima puntata de La Talpa, il reality condotto da Diletta Leotta, potrebbe portare a una inaspettata chiusura anticipata? Ecco l'ultima indiscrezione!

Assente dagli schermi televisivi sin dal 2008, La Talpa aveva anticipato il suo ritorno fin dal 2023, quando si erano diffusi rumors di una sua introduzione nei palinsesti Mediaset. Il pubblico di Canale 5 ha atteso fino all'aututnno del 2024 per rivedere il reality con una nuova veste e una nuova conduttrice, Diletta Leotta. Il game show si era presentato con un cast che prometteva scintille e diverse novità, come i contenuti in esclusiva ideati per Mediaset Infinity. Ma tutto questo non sembra essere ancora sufficiente e, dopo due puntate i cui ascolti sono risultati più che dignitosi, e hanno permesso lo spostamento del programma dal martedì al lunedì, ora la situazione sembra essere disastrosa. E, complici proprio gli ascolti della terza puntata, che hanno subito un drastico calo, si vocifera che La Talpa andrà incontro a una chiusura anticipata.

La Talpa, a causa degli ascolti disastrosi il programma chiuderà anticipatamente? Spunta un'indiscrezione

Il game show condotto da Diletta Leotta ha iniziato la sua avventura televisiva da meno di un mese, ma sembra che il suo destino sia stato già scritto. Dopo il flop dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, sembra che neppure il nuovo format di Canale 5 si stia rivelando un successo per Mediaset e, dopo gli ultimi ascolti, rivelatisi disastrosi rispetto alle prime due puntate, un'indiscrezione rivelerebbe che i vertici di Mediaset starebbero ipotizzando una chiusura anticipata.

Dopo 16 anni di assenza dalle reti televisive, il programma è tornato con un cast che comprende ex sportivi, attori e veterani dei reality show, contenuti in esclusiva disponibili per la piattaforma streaming di Mediaset Infinity e la nuova conduzione di Diletta Leotta. I concorrenti de La Talpa sono occupati a svolgere prove e missioni e devono indagare loro stessi in prima persona su chi dei compagni sia il concorrente dalla doppia identità.

Nonostante un certo interesse da parte del pubblico, il reality non sembra destinato a durare e, secondo un'indiscrezione riportata da Giuseppe Candela, i vertici Mediaset starebbero pensando di chiudere anticipatamente il programma, riducendo la messa in onda di una o due puntate: "Il reality con Diletta Leotta è crollato al 10% di share, numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate. I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una o forse due puntate gli episodi mancanti" ha scritto il giornalista.

La Talpa, ascolti in calo per il terzo appuntamento

La terza puntata de La Talpa è andata in onda lunedì 18 novembre e, rispetto ai primi due appuntamenti, non ha totalizzato dati di ascolto tali da rivaleggiare con la concorrenza.

Su Rai 1, infatti, la quarta stagione de L'amica geniale - Storia della bambina perduta ha registrato uno share del 18,80% (3.612.000 spettatori), mentre la terza puntata de La Talpa non è riuscita ad andare oltre un deludente 10.57 % (1.572.000 spettatori).

Ascolti drasticamente in calo rispetto ai primi due appuntamenti, che avevano registrato rispettivamente un 14.04% e 12.5% di share. I primi dati erano stati così incoraggianti da decidere di spostare il programma dal martedì al lunedì sera, invertendo la messa in onda con il Grande Fratello e portando il reality di Alfonso Signorini a occupare lo slot che era stato di Temptation Island.

