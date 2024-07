La Talpa Anticipazioni: Diletta Leotta condurrà con il marito Loris Karius? ''Coinvolto nella trasmissione''

Gossip TV

Nuove Anticipazioni sul ritorno de La Talpa su Mediaset e sulla conduzione di Diletta Leotta. Sembra che la bella giornalista sportiva voglia al suo fianco il marito Loris Karius.

Riflettori puntati sulla nuova edizione de La Talpa, che andrà in onda in autunno su Italia 1, e sarà condotta da Diletta Leotta. Mentre viene svelato il primo concorrente ufficiale del reality show, si mormora che la bella giornalista sportiva voglia al suo fianco il marito Loris Karius. Ecco le Anticipazioni.

La Talpa torna in autunno con Diletta Leotta

L’attesa sembra essere finita e i fan de La Talpa, il reality show che appassionò gli spettatori nei primi anni Duemila, sta per tornare su Mediaset. Contrariamente alle prime voci circolate, non sarà Ilary Blasi a condurre il reality show, per lei il Biscione avrebbe altri progetti, bensì Diletta Leotta. La giornalista sportiva di DAZN è da poco convolata a nozze con Loris Karius, calciatore e padre della sua primogenita Aria, e ora sarebbe pronta a mettersi alla prova in un ruolo inedito. La notizia ha lasciato gli spettatori incuriositi ma c’è anche chi già boccia la decisione, avendo sperato di rivedere Blasi al timone di un reality show.

Nel frattempo è stato svelato il nome del primo concorrente ufficiale del programma, e spuntano indiscrezioni sui casting dove si sarebbero presentati volti noti di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, ma anche di Ballando con le Stelle e de L’Isola dei Famosi. Nel frattempo giunge un nuovo gossip su La Talpa e sulla presenza del marito di Diletta. Ecco cosa si mormora a proposito della possibile partecipazione di Karius.

Anticipazioni La Talpa, Loris Karius nel cast?

Mentre è certa la presenza di Nicola Ventola come primo concorrente ufficiale della nuova stagione de La Talpa, giunge uno scoop clamoroso che riguarda Diletta Leotta e il marito Loris Karius. La giornalista sportiva condurrà il reality show su Italia 1, anche se ancora non è stata svelata la data ufficiale e si parla di autunno 2024 per la messa in onda, dunque contemporaneamente al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Sembra che, secondo l’indiscrezione lanciata da TvBlog, Diletta abbia voluto Loris al suo fianco in questa nuova avventura.

“La suggestione che circola è che Loris Karius, marito di Diletta Leotta e portiere attualmente senza squadra, possa in qualche modo essere coinvolto nella trasmissione Mediaset che vedrà alla conduzione la moglie”.

Insomma Karius potrebbe essere l’inviato de La Talpa oppure ricoprire il ruolo di commentatore sotto lo sguardo vigile della neo-sposa. Del resto il calciatore è al momento senza contratto e non ha nascosto la sua intenzione di scegliere una nuova squadra che lo rappresenti, dunque potendo anche prendersi qualche mese per decidere il proprio futuro, così da poter prendere parte alle riprese.