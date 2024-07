La Talpa, svelato il primo concorrente ufficiale: tra i provinati diversi ex volti di Amici e L'Isola dei Famosi

News TV

L'ex calciatore Nicola Ventola nel cast della prossima edizione de La Talpa. Sei personaggi, ex volti di Amici, L'Isola dei Famosi e Ballando con le stelle hanno fatto i casting per partecipare al reality show che andrà in onda nel 2025.

Fervono i preparativi per la prossima edizione de La Talpa che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi. Nell'attesa, è stato svelato il nome del primo concorrente ufficiale del reality show, ovvero l'ex amatissimo calciatore e opinionista sportivo Nicola Ventola.

Nicola Ventola nel cast de La Talpa

Cresce l'attesa per la nuova edizione de La Talpa, che stando alle ultime indiscrezioni sarà condotta da Diletta Leotta. Ma chi saranno i protagonisti del reality show? A rivelare il primo concorrente ufficiale è stato Davide Maggio che ha fatto il nome dell'ex amato calciatore Nicola Ventola, tornato alla ribalta come opinionista sportivo:

La Talpa va all'attacco. Non solo perchè è arrivato per il format cult il momento di uscire dalla tana ma anche per la scelta del primissimo concorrente. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi di chi si tratta. In predicato di entrare a far parte del cast della novità della Canale 5 2024/2025 c’è un vero e proprio bomber. Nicola Ventola è pronto per essere uno dei concorrenti de La Talpa.

Oltre a Nicola Ventola, ci sarebbero almeno altri sei vip che hanno già sostenuto un provino per partecipare alla prossima e attesissima edizione de La Talpa. Tra loro due amati volti di Amici, alcuni de L'Isola dei Famosi e uno di Ballando con le Stelle. Stiamo parlando del ballerino Andreas Muller e la compagna Veronica Peparini, dell’influencer Mariano Di Vaio, l’ex naufrago Gilles Rocca, Justine Mattera e il pizzaiolo campione italiano Alessandro Servidio.

Nicola Ventola: tutto sull'ex calciatore

Nicola Ventola è pronto per mettersi in gioco a La Talpa. L’ex attaccante di Bari e Inter ha dalla sua, oltre al curriculum sportivo, una personalità forte e vivace. Non ha mai partecipato a un reality show, ma ha fatto parte del cast del Karaoke Night su Prime Video e prima ancora di Back To School. Nicola ha lasciato il calcio nel 2011 e per anni ha intrattenuto i tifosi con la Bobo Tv insieme a Bobo Vieri, Lele Adani e Antonio Cassano. Attualmente è fidanzato con Chiara Giuffrida, volto della Serie B e fresca della conduzione del calendario di Serie A.