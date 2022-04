Gossip TV

Soleil Sorge, tra gli opinionisti dello show di Italia 1, La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D'Urso, ha parlato della suo nuovo e inedito ruolo sul piccolo schermo accanto ad Antonella Elia e Federico Fashion ​Style.

La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge opinionista: "Meglio giudicare che essere giudicata"

L'ex gieffina, ospite a L’Isola Party, il programma online condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha raccontato come sta andando la sua avventura televisiva come opinionista, paragonandola al suo percorso come concorrente al Gf Vip e all'Isola dei Famosi:

Sicuramente ho molta meno pressione addosso rispetto a quando partecipavo come concorrente. Sicuramente è molto divertente, mi fa morire dal ridere, ci sono dei momenti cult meravigliosi.Al Grande Fratello la vittoria era un bel traguardo, ma non sarebbe stata quello che avrei voluto. Uno dei motivi per cui ho fatto il Grande Fratello oltre a poter mostrare la mia personalità e la mia persona a 360 gradi era proprio quello di sperare di avere una sorta di vetrina, di possibilità per lavorare in televisione. Ha realizzato il mio sogno per cui ero felicissima e devo dire che è stata la soddisfazione che ho avuto all’uscita del Grande Fratello senza dubbio.Partecipare ai reality è sempre un’esperienza talmente intensa e ricca di emozioni che è bellissimo, mi è sempre piaciuto molto partecipare come concorrente, all’Isola, al Grande Fratello. Due esperienze veramente pazzesche, però c’è da dire che nelle vesti di giurata sei molto più rilassata, te la godi da esterna, sei un po’ una telespettatrice che ha un ruolo di opinionista. Forse sceglierei l’opinionista. Più facile giudicare che essere giudicati.

Per quanto riguarda l'adventure game di Canale 5, in cui Soleil è stata una delle protagoniste nel corso della quattordicesima edizione, ha dichiarato:

l’Isola la farei una volta l’anno perché è veramente un’esperienza rivoluzionaria. Io avevo Riccardo Fogli che aiutava molto a procacciarci di tutto e di più. Mangiavamo i cactus, le lumache, c’era Jo Squillo che ci aveva insegnato a riconoscere delle alghe che si potevano mangiare. Una volta ci siamo quasi avvelenati, però diciamo che da masticare ne avevamo abbastanza.

Magari non tutta l’esperienza, andrei un paio di settimane e basta. Però consiglio a tutti di provare un’esperienza del genere dove ci si può mettere a nudo, si può stare a contatto con la natura, totalmente distaccati dal mondo moderno; è veramente un’esperienza degna di nota.Il miglior ricordo che ho dell’Isola è dormire sotto il cielo aperto sulla sabbia potendo avere tutta la natura intorno. Questo contatto con la natura estremamente vivido. Il sole sembrava una cosa diversa, ogni giorno il tramonto era un quadro diverso. è una cosa che poi porti sempre nel cuore.Io e Riccardo eravamo un po’ gli alchimisti della spiaggia quindi ci divertivamo a cercare il cibo. Provavamo cactus, lì non ti dicono cosa si può o non si può mangiare devi un po’ cercare e provare a vedere tu cosa riesci a fare. Quindi trovavo ricci, lumache, alghe finché troviamo questa specie di tubero e decidiamo di mangiarlo, per fortuna la maggior parte delle persone non si fidava di noi quindi non l’hanno mangiato. Un paio di persone invece dalla fame si sono lasciati tentare da questa nostra idea e diciamo solo che dopo 10 minuti stavano in stile esorcista con il vomito che usciva a getto. Una cosa davvero squallida.C’era questo frutto verde da una forma strana, una pianta un cespuglio con questo frutto verde fluo che a quanto pare quando diventa maturo è commestibile e io l’avevo visto anche nella Repubblica Domenicana. L’abbiamo potuto mangiare ma ha fatto una reazione in bocca allucinante, ha iniziato a pizzicare tutto quindi ho detto ok meglio evitare mangiamoci questi 30 grammi di riso e cocco.

