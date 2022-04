La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge ci va giù pensate con l’ex di Paolo Brosio (VIDEO)

Gossip TV

È scontro tra Soleil Sorge e Maria Laura De Vitis nella puntata de La Pupa e il Secchione Show su Italia1.

Puntata di fuoco quella de La Pupa e il Secchione Show che, oltre ad una squalifica necessaria ma comunque sconvolgente, ha visto anche andare in scena uno scontro all’ultimo insulto tra Soleil Sorge e Maria Laura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio accusata dalla giurata di soffocare il secchione Gianmarco Onestini.

La Pupa e il Secchione Show, è scontro tra Sorge e Maria Laura

Nel corso degli ultimi giorni, nella villa de La Pupa e il Secchione Show è andato in scena un drammatico triangolo amoroso tra Maria Laura De Vitis, Gianmarco Onestini e Mila Suarez. L’ex fidanzata di Paolo Brosio e il secchione dovrebbero fare coppia fissa all’interno del gioco ma lui preferisce trascorrere il proprio tempo con Mila, mandando su tutte le furie Maria Laura, che si è sfogata in lacrime accurando Gianmarco di non essere chiaro, di trattarla con freddezza immeritata e di non aiutarla neppure nel gioco. In studio, Soleil Sorge ha commentato la dinamica che si è creata tra i tre, accusando la De Vitis di essere fin troppo pressante e pesante nel rapporto con Onestini.

“Mila è la pupa insidiosa e ricopre benissimo quel ruolo, loro poi si conoscevano anche prima… E quindi è anche normale che sia un po’ gelosa, però tesoro sei un po’ pesante. Se tu la vivessi un po’ più con leggerezza sarebbe meglio”.

Maria Laura si è infuriata per il commento di Sorge ha spiegato di non voler assolutamente costringere Gianmarco a prenderla in considerazione come fidanzata, ma vorrebbe comunque maggior chiarezza da lui e complicità nel gioco, dato che la distanza che lui ha posto tra loro si potrebbe riflettere nei risultati ottenuti poi in gara, causando così la loro eliminazione. Mentre Onestini ha ringraziato Soleil per essere intervenuta in suo favore, mettendo in evidenza quanto sia difficile convivere in questo modo, Barbara D’Urso ha annunciato l’esito del provvedimento disciplinare per Paola Caruso, espulsa dopo aver dato un ceffone in pieno volto a Mila, rea di aver parlato male del figlio durante un’accesa discussione.