La Pupa e il Secchione Show, Gianmarco Onestini la combina grossa con Mila Suarez

La presentatrice de La Pupa e il Secchione Show rivela che c’è aria tesa tra Onestini e Maria Laura per colpa dell’ex di Alex Belli.

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show e Barbara d’Urso ha voluto dare qualche anticipazione ai telespettatori di Canale5. Sembra che tra Gianmarco Onestini e la sua pupa Maria Laura de Vitis il rapporto siamo ormai incrinato, e la colpa sarebbe tutta per l’interesse che il secchione ha dimostrato per Mila Suarez.

La Pupa e il Secchione Show, Gianmarco fan infuriare la sua Pupa

Torna l’appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Italia1. La presentatrice partenopea, protagonista di una clamorosa gaffe, ha aggiornato i fan del programma durante l’ultima diretta di Pomeriggio 5, raccontando che nella villa si respira aria di tensione. Sembra, infatti, che Maria Laura de Vitis - ovvero la “topolina” ex fidanzata di Paolo Brosio - non sia affatto felice dell’interesse che Gianmarco Onestini sta dimostrando nei confronti di Mila Suarez, discussa ex fidanzata di Alex Belli.

Secondo Maria Laura, infatti, il secchione dovrebbe concentrarsi sul loro rapporto oppure chiedere un cambio e mettere in chiaro il suo interesse per Mila smettendo di trattare lei con estrema freddezza. Dopo lo sfogo in lacrime della pupa, che sembra gelosissima di Onestini, si passa ad una lite furibonda tra Paola Caruso ed Elena Morali, passate dall’essere ottime amiche ad acerrime nemiche.

Inoltre, Nicolò Scalfi, tornato in gioco grazie alla richiesta di Vera Miales, che ha preso una decisione shock, si è avvicinato pericolosamente ad una delle pupe. Barbara ha promesso di approfondire la questione nella puntata di questa sera, sopratutto per ciò che riguarda la nuova passione del campione di Caduta Libera.