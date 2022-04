La Pupa e il Secchione Show: Paola Caruso squalificata dal gioco, è scontro in studio con Barbara D'Urso

Gossip TV

Paola Caruso squalificata da La Pupa e il Secchione dopo lo scontro con Mila Suarez in villa.

Paola Caruso è stata ufficialmente squalificata da La Pupa e il Secchione Show. Il motivo? La bionda showgirl, arrivata nel reality show condotto da Barbara D'Urso solo pochi giorni fa, è stata accusata di aver aggredito fisicamente un'altra concorrente, ovvero Mila Suarez.

Barbara D'Urso contro Paola Caruso a La Pupa e il Secchione Show

Nel corso dell'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, andata in onda ieri martedì 12 aprile 2022, Paola è stata squalificata dal gioco per aver aggredito fisicamente Mila. Un’aggressione bloccata dagli altri concorrenti, che hanno assistito spiazzati alla scena. A comunicare alla showgirl il suo destino è stata Barbara D'Urso:

Paola e Mila hanno litigato, ma Paola ha aggredito Mila e le ha dato uno schiaffo. La cosa poi è degenerata. Per cui, Paola, c’è una busta per te. Abbiamo fatto vedere tutto quello che è accaduto, tranne lo schiaffo. Compreso quando Mila ha sbattuto per terra un bicchiere. Paola, sai che ti voglio bene e da anni vieni nelle mie trasmissioni, ma io non transigo sull’aggressione fisica. Anche quella verbale è terribile, ma quella fisica non passa. Quindi chi ha iniziato ed aggredito sei stata tu, Paola. Lei si è difesa.

La decisione presa dagli autori de La Pupa e il Secchione Show non è per niente andata giù alla Caruso. Dopo aver ascoltato le parole della conduttrice, infatti, la showgirl ha prima cercato di difendersi dalle accuse e poi ha rivelato di non essersi pentita di quello che ha fatto nei confronti della Suarez:

lo rifarei altre mille volte. Lo rifarei altre mille volte io, tanto non ci sto a passare per pazza. Io ho solo difeso la mia famiglia. Non è vero che ho tirato uno schiaffo, lo dicono tutti perché mi odiano ma non è vero. Io mi ritiro, in villa non ci ritorno.

Un comportamento che ha fatto innervosire Barbara. Infastidita e spazientita dalla situazione, la conduttrice del reality show ha letto il comunicato a Paola che, però, prevedeva dei provvedimenti disciplinari anche per Mila:

Tu sei in televisione e questo esempio non lo diamo, fine del discorso. A prescindere dal fatto che tu ti voglia ritirare, Paola Caruso sei ufficialmente squalificata dal gioco. Mila, ieri notte il tuo atteggiamento ha superato i limiti, per questa ragione questa settimana dovrai vivere nello sgabuzzo.