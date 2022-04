Barbara d’Urso, che gaffe clamorosa in diretta Tv: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Barbara d’Urso vittima di problemi tecnici che le fanno commettere un’incredibile gaffe su Canale5.

Come ogni pomeriggio, durante la pubblicità di Brave and Beautiful, Barbara d’Urso irrompe su Canale5 per presentare il promo di Pomeriggio 5, illustrando al pubblico i principali argomenti e ospiti del giorno, prima di lasciare la linea alla soap. Ieri, tuttavia, qualcosa è andata storta e Barbarella si è mostrata furiosa per la gaffe imprevista della quale si è resa protagonista.

Barbara d’Urso censurata? La verità

Barbara d’Urso ha ottenuto il rinnovo di Pomeriggio 5, lo show pomeridiano di Canale5 che si divide tra informazione, inchiesta e mondo del gossip, che continua a registrare ascolti piuttosto alti anche dopo anni e anni di messa in onda. Come di consueto, prima di prendere la linea e iniziare la puntata, Barbara avrebbe dovuto sottrarre quale minuto alla slot dedicata a Brave and Beautiful, la soap turca con Cesur e Suhan che è tornata con una seconda stagione, ma qualcosa è andato storto.

Barbarella è apparsa per pochi secondi, decisamente furiosa alla prospettiva di essere stata tagliata dalla Rete senza alcun preavviso e allarmando i fan. Sul web ha iniziato immediatamente a circolare il video della d’Urso che, dopo pochi minuti, ha iniziato la puntata di Pomeriggio 5 spiegando cosa è successo al promo, e mostrando di aver riassorbito con eleganza l’ira funesta che sembrava averla posseduta.

“Benvenuti a tutti! Sapete che io non ho segreti con voi e vi dico tutto. E infatti non posso non raccontarvi cosa è successo poco fa. Ogni giorno poco dopo le 17 io entro nelle vostre case, mi collego con voi e vi racconto cosa vedrete a Pomeriggio5. Vi dico tutti gli argomenti e questo doveva succedere anche oggi. Mi sono messa davanti alle telecamere alle 17 e sono stata ferma per 13 minuti non sapendo cosa stava succedendo. Vi giuro che pensavo di essere su Scherzi a Parte. Alla fine non sono andata in onda con il solito promo, ma non ci sono problemi, è stato un errore e vi racconto tutto adesso. – riporta Biccy – Ora vediamo di cosa parleremo oggi a Pomeriggio 5”.

