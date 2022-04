La Pupa e il Secchione Show, Drusilla Gucci spiazza a Pomeriggio 5: Barbara d’Urso senza parole

Gossip TV

Barbara d’Urso interroga la fidanzata di Francesco Chiofalo nello studio di Pomeriggio 5, dopo lo scontro a La Pupa e il Secchione Show.

Drusilla Gucci non ci sta. La fidanzata di Francesco Chiofalo, dopo un confronto nella puntata de La Pupa e il Secchione Show, ammette davanti a Barbara d’Urso di essere ancora in collera per la attenzioni che il pupo ha riservato a Malena e di voler prendere una pausa di riflessione fino al loro incontro lontano dalle telecamere, lasciando la presentatrice partenopea senza parole.

La Pupa e il Secchione, Chiofalo nei guai: Drusilla non perdona

Nelle ultime settimane, dopo l’ingresso di Malena a La Pupa e il Secchione Show come ospite speciale per una sera e la prova sexy a cui la diva del porno ha sottoposto i concorrenti, Drusilla Gucci ha messo in discussione il suo rapporto con Francesco Chiofalo. Il pupo, infatti, si è dimostrato fin troppo interessato a Malena e Drusilla non ci ha visto più, annunciando la sua intenzione di prendersi una pausa di riflessione per poi confrontarsi con la sua dolce metà nello studio dello show di Barbara d’Urso. Mentre la presentatrice partenopea riprende duramente Chiofalo, a Pomeriggio 5, Drusilla confessa di non riuscire a perdonare il fidanzato per la sua leggerezza nell’approccio con Malena.

“Sono in fase meditativa, arrabbiatissima no, ma lui aveva accettato questa proposta io non me ne ero mica accorta, mi ero persa quel pezzetto […] Lo saprà presto, quando uscirà ne parleremo e risolveremo”.

D’Urso è rimasta interdetta dalla confessione di Drusilla, spiazzata dalla reazione di gelosia eclatante dell’ex isolana. La presentatrice ha provato a calmare le acque senza troppo successo, dal momento che Gucci questa pausa di riflessione la vuole eccome, dichiarando:

“Pensavo che un po’ giocasse facesse un po’ di show, facciamo un po’ di televisione, c’è stato questo gioco con Malena e ho detto si sta prestando al gioco televisivo invece non è così, perchè è davvero è arrabbiata […] Io ho chiesto accetti la proposta di dormire una notte insieme e lui ha detto si starò con le mani in tasca”.