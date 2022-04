La Pupa e il Secchione Show, Barbara d’Urso non risparmia Francesco Chiofalo: il duro affondo

Gossip TV

Nel corso della semifinale de La Pupa e il Secchione Show, Barbara d’Urso rimprovera ferocemente Francesco Chiofalo.

Poco prima della semifinale de La Pupa e il Secchione Show, alla secchiona Annaclara è stato concesso di scegliere un nuovo pupo e la ragazza ha lasciato la coppia formata con Francesco Chiofalo, per Denis Dosio. La forte reazione del fidanzato di Drusilla Gucci non è piaciuta a Barbara d’Urso, che ha ripreso duramente Chiofalo in diretta tv.

La Pupa e il Secchione Show, Barbara d’Urso furiosa con Chiofalo

Nella villa de La Pupa e il Secchione Show è scoppiato il putiferio quando all secchione e ai secchioni è stato concessa l’opzione di cambiare partner a poche ore dalla semifinale del programma, condotto da Barbara d’Urso su Italia1. La secchiona Annaclara ha deciso di lasciare Francesco Chiofalo per fare coppia con Denis Dosio, dopo aver sopportato furiose discussioni con il pupo. Francesco non ha preso bene la scelta di Annaclara e si è scagliato molto duramente contro lei, per poi sfogarsi in confessionale e lanciare pesanti accuse. Dopo aver visto la clip in diretta tv, Chiofalo si è giustificato ammettendo di aver sofferto molto per la decisione della sua secchiona, soprattutto vedendola festeggiare allegramente insieme a Denis proprio davanti ai suoi occhi. La d’Urso, tuttavia, non ha gradito le scuse accampate da Francesco e lo ha duramente rimproverato.

“Io onestamente ho cercato di fargli capire che era un gioco, è una dinamica leggera se si pensa a cosa c’è fuori… Non bisogna prendersela così pesantemente […] Sei stato un po’ aggressivo però Francesco, nella clip si è vista anche Elena dire che sei stato aggressivo”.

Mentre Annaclara ha confidato che non si sarebbe aspettata una reazione del genere, la presentatrice partenopea ha interpellato Elena Morali, la quale ha confermato che la secchiona ha sofferto tantissimo per lo scontro con Chiofalo. “Lei è stata davvero male… Mi ha spiegato che hanno litigato spesso e volentieri per sciocchezze. Ho visto una donna che non riusciva ad esprimersi”. Mentre Elena si è schierata dalla parte di Annaclara che, nonostante le parole di fiele di Francesco, ha accettato di far pace con lui al centro dello studio, Mila Suarez e Federico Fashion Style se ne sono dette di tutti i colori.