La Pupa e il Secchione Show: Chi è Elena Morali? Vita privata, Luigi Mario Favoloso, Instagram

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Elena Morali, una delle concorrenti de La Pupa e il Secchione Show!

Conosciamo meglio la Morali, la quale è - di nuovo, dopo 12 anni - una pupa!

La Pupa e il Secchione Show: Ecco chi è Elena Morali

Elena Morali nasce a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, in Lombardia, sotto il segno dell'Acquario, il 28 gennaio del 1990; ha quindi 32 anni. Dopo aver conseguito il diploma pedagogico, inizia a lavorare come hostess e promoter, anche se il suo sogno nel cassetto è un altro: entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Proprio a causa di queste sue ambizioni, il rapporto tra Elena ed i genitori s'incrina. Muove i primi passi da modella partecipando a Miss Padania e Miss Universo, ma la svolta arriva nel 2010, quando entra a far parte del cast de La Pupa e il Secchione. La Morali è la pupa, ed è in coppia con il secchione Fulvio Di Gennaro; i due non si aggiudicano la vittoria. Nello stesso anno è al fianco di Nicola Savino e Juliana Moreira, i quali conducono Matricole e Meteore. Spesso, Elena è ospite nei salotti delle trasmissioni di programmi d'intrattenimento, come quelli di Barbara d'Urso.

Nel 2017 dà avvio ad una relazione amorosa con il comico Scintilla, nome d'arte di Gianluca Fubelli. I due, spesso, si esibiscono insieme sul palco di Colorado. Tuttavia, durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, accade qualcosa per cui si allontana dal fidanzato: forse, l'avvicinamento della Morali ad un altro naufrago, Marco Ferri. Dopo questa sbandata, torna da Scintilla, ma inizia parallelamente un'altra love story, quella con Daniele di Lorenzo:

Io e Daniele abbiamo avuto una storia molto tormentata, stavamo insieme. Credo sia capitato a tutti di amare due persone contemporaneamente, di non poter scegliere perché non vuoi far soffrire nessuno dei due, non vuoi farli star male. In una coppia non ci sono leggi universali, io e Scintilla abbiamo deciso di provare a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d’accordo, ma continuano a convivere e si prendono le proprie libertà.

Stando a quanto dice Daniele, invece, la sua relazione amorosa con Elena è durata un anno e mezzo, e Fubelli non era al corrente di nulla: è stato proprio lui a rivelarglielo.

Un altro dei suoi fidanzati è stato Renzo Bossi, il figlio del leader leghista, Umberto Bossi. Alla Morali sono stati attribuiti anche un flirt con il rapper Gué Pequeno e con il calciatore Mario Balotelli. Dal 2020, però, fa coppia fissa con l'ex gieffino - nonché ex storico di Nina Moric - Luigi Mario Favoloso. Proprio l'ex moglie di Fabrizio Corona ha lanciato uno scoop: Elena l'avrebbe chiamata e tenuta al telefono per ben quattro ore per raccontarle che sta insieme al suddetto ragazzo soltanto perché lui la ricatta con un loro video intimo. Ben presto, però, arriva la sua replica:

Non esiste nessun revenge porn, non mi è mai stato fatto, non sono sotto ricatto. Luigi non mi ricatta. Non mi interessa replicare e dirvi cosa penso.

La Morali è presente nel videoclip musicale di U know it ain't di Pitbull, mentre, di recente, ha pubblicato delle canzoni tutte sue, Vamos a Gosar e Touch Me. Inoltre, ha anche recitato in una puntata della celeberrima soap opera americana, Beautiful. Quest'anno, dopo 12 anni, Elena torna a vestire i panni della pupa in La Pupa e il Secchione Show.