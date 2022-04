La Pupa e il Secchione, Paola Caruso risponde alle accuse dopo la squalifica

Gossip TV

L'ex naufraga, tra le protagoniste della Pupa e il Secchione Show, si è sfogata su Instagram :le parole di Paola Caruso.

Durante la quinta puntata di ieri de La Pupa il Secchione, andata in onda ieri, martedì 12 aprile 2022, Paola Caruso è stata squalificata tramite un provvedimento disciplinare, in seguito ad un'aggressione fisica ai danni di Mila Suarez. L'ex Bonas di Avanti un altro, si è scaraventata addosso alla Suarez, dopo l'ennesima provocazione di quest'ultima. Un gesto, quello della Caruso, condannato fortemente dalla conduttrice e anche dai tre opinionisti in studio, Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Nelle ultime ore, la Caruso ha deciso di tornare sull’argomento, attraverso i suoi canali social. A detta sua, il gesto dello schiaffo è stato puramente istintivo. All’ex Bonas non è andata proprio giù l’etichetta di aggressività che le hanno cucito addosso:

"L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro. L’aggressività cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi tre anni. Chi conosce la mia maternità sa bene di cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e compreso e di questo vi ringrazio."

Subito dopo, la Caruso ha poi condiviso un messaggio piuttosto eloquente postato dalla sua fan page:

"No allo schifo che hanno fatto ieri sera a Paola Caruso. I brutti esempi li hanno fatti vedere con le decisioni ingiuste e scorrette prese, due pesi e due misure. I raccomandati e i cattivi vanno sempre avanti nel mondo, che schifo."

Al momento Paola Caruso è sospesa del reality e nei prossimi giorni la produzione prenderò una decisione definitiva.