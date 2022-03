Gossip TV

Parla Bohdan Beyba, ex corteggiatore di Samatha Curcio a Uomini e Donne e anche ex tentatore di Temptation Island, in cui fece coppia con la Elia, attuale opinionista de La Pupa e il Secchione.

Bohdan Beyba, ex corteggiatore di Samatha Curcio a Uomini e Donne e anche ex tentatore di Temptation Island in cui fece coppia con Antonella Elia, ha parlato della nota showgirl impegnata nella nuova avventura come opinionista alla La Pupa e il Secchione, lo show della D'Urso che ha esordito ieri su Italia 1 con la nuova edizione.

La Pupa e il Secchione ex corteggiatore su Antonella Elia: "E’ molto spinta, Abbiamo fatto tutto"

Intervistato da Fralof per PiùDonna, Bohdan ha dichiarato:

"Ho partecipato all’edizione di Tempation Island Vip con Antonella Elia, con lei ho legato moltissimo. E’ stata un’esperienza stupenda, perché anche con il gruppo dei tentatori ho creato un bel legame e siamo rimasti in contatto, persone stupende. Con Antonella invece abbiamo perso i contatti una volta usciti dal programma. Ma andavamo molto d’accordo, eravamo simili su tante cose.!

E ancora:

"E’ una persona fortissima, molto spinta nella vita, è impossibile tenerla ferma. Ho visto che l’hanno criticata moltissimo ma perché non l’hanno conosciuta da vicino. E’ una bomba. Non la sento e non la vedo, ci siamo lasciati lì dopo il programma. L’ha dichiarato anche lei al falò finale con Pietro, che provava una certa simpatia per me, come io per lei. Abbiamo fatto anche la pole dance insieme, qualsiasi cosa si poteva fare, l’abbiamo fatta. Ma è finita...."

La Elia, personaggio televisivo che da sempre divide il pubblico, ha dovuto annullare il primo impegno serale con lo show della D'Urso, in quanto positiva al Covid. La showgirl farà il suo esordio in studio nel corso della seconda puntata, accanto a Federico Fashion Style e Soleil Sorge, gli altri due opinionisti della nuova edizione della Pupa e il Secchione.