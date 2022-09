La Dama Velata: dopo il successo della replica estiva la RAI pronta a dare il via a una seconda stagione

Gossip TV

Trasmessa tra le molte repliche estive, La dama velata, serie del 2015 con Miriam Leone e Lino Guanciale, ha conquistato molti nuovi film e ora sembra che la Rai stia pensando a una seconda stagione.

Nel 2015 la Rai mandò in onda La Dama Velata, serie in costume in 12 episodi interpretata da Miriam Leone e Lino Guanciale, e con un nutrito gruppo di bravissimi attori tra cui Andrea Bosca, Lucrezia Lante della Rovere, Luciano Virgilio e Teresa Saponangelo. Girata in Trentino, la serie è stata nuovamente trasmessa tra le repliche questa estate la domenica sera, e sembra che il rinnovato successo, che ha conquistato anche un nuovo pubblico affezionato ai due protagonisti, che proprio da La Dama Velata sono stati praticamente lanciati nel mondo della tv e del cinema, abbia convinto la Rai a dare una nuova stagione a questa fiction.

La Dama Velata: seconda stagione in vista?

A dare la notizia di una probabile seconda stagione, sette anni dopo la prima, de La Dama Velata, è il settimanale Vero Tv. Per i protagonisti Guido e Clara, la serie si era conclusa con un happy ending, ma i fan chiedono a gran voce un seguito, che è sempre possibile, data la fantasia degli sceneggiatori e le molte trame che si possono ancora esplorare e approfondire. Il problema, come fa giustamente notare chi ne scrive, è che oggi Miriam Leone e Lino Guanciale non sono più due attori semisconosciuti al grande pubblico, ma continuano ad accumulare impegni in cinema e tv, per cui bisognerebbe trovare una finestra libera per entrambi. Di recente abbiamo visto Lino Guanciale nella prima stagione di Noi e lo ritroveremo in tv in Sopravvissuti e nella seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, mentre Miriam Leone è l'Eva Kant della trilogia di Diabolik diretta dai Manetti Bros. Troveranno il tempo per rivestire gli abiti ottocenteschi di Clara e Guido? Comunque, se la grande macchina produttiva della Rai si mette in moto, niente è impossibile.