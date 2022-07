La Dama Velata: torna Stasera su Rai1 la Fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone

Anticipazioni TV

Torna, in replica, la Fiction di Rai1 con Lino Guanciale e Miriam Leone nelle vesti del conte Guido Fossà e della Contessa Clara Grandi e protagonisti di un'intensa storia d'amore.

Nelle prime serate di questa estate caldissima 2022, torna La Dama Velata. La Fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, andrà in onda – in replica – stasera 31 luglio 2022 e per sei serate, alle 21.25 su Rai1. L'intensa storia d'amore tra la contessa Clara Grandi e il conte Guido Fossà, trasmessa per la prima volta nel 2015, ci farà compagnia sino ad agosto inoltrato, tra intrighi, tradimenti, misteri e tanta passione.

La Dama Velata: la Trama della Fiction di Rai1

La Fiction La Dama Velata è andata in onda su Rai1, per la prima volta nel marzo 2015. La serie racconta il passionale e problematico amore tra Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, e Guido Fossà, un conte donnaiolo e accanito giocatore d'azzardo. I due, completamente diversi l'uno dall'altra, sono costretti a sposarsi. Il conte Grandi ha infatti preso accordi con il Fossà, decidendo di dargli in sposa la figlia, per avere un nipote e un erede. Questo rapporto, nato per obbligo e per saldare i debiti di gioco, finirà per trasformarsi in una forte passione. I due si innamoreranno davvero finendo però per mettere i bastoni tra le ruote ad Adelaide (Lucrezia Lante Della Rovere), la perfida zia di Clara e a suo figlio Cornelio (Andrea Bosca), che da sempre, tramano per ottenere il patrimonio di famiglia e nascondono un grande segreto. Gli intrighi e i tradimenti, porteranno Clara a fingere la sua morte e a ripresentarsi sotto mentite spoglie – e con il volto velato - a casa del marito, come educatrice della piccola Aurora, la loro bambina. La Dama Velata vuole scoprire chi ha tentato di ucciderla e se suo marito Guido è davvero il mandante del suo omicidio.

La Dama Velata: la Trame dei primi due episodi in onda stasera – in replica – su Rai1

Episodio 1, Radici Spezzate: Clara, ora la Dama Velata, ricorda con tenerezza la sua infanzia. Nata a San Leonardo, la contessina - orfana di madre - viene allevata dai fattori della tenuta. Suo padre, l'arcigno conte Grandi, non intende occuparsi di lei, deluso dal non aver avuto un figlio maschio e quindi suo degno erede. La piccola Clara cresce attorniata dall'amore dei suoi genitori adottivi e di Matteo, il bambino che i fattori adottano quando la bambina ha circa 5 anni. Diventata grande, la “contessina” è una giovane donna bellissima e dolcissima. Tutti nel borgo la amano, tranne suo cugino Cornelio. Il ragazzo, nipote del conte, ha avuto dallo zio il compito di gestire la tenuta e mal tollera l'atteggiamento accomodante e gentile della cuginetta, nei confronti dei loro braccianti. A dare una mano a Clara ci pensa però Matteo, con cui sembra esserci un legame davvero speciale. Durante una delle sgradite visite di suo cugino, la protagonista conosce Guido Fossà, uno sprezzante donnaiolo, che le fa subito una brutta impressione. La vita di Clara cambia totalmente quando suo padre la informa di aver deciso di darla in moglie e la chiama a Trento, dove lei deve immediatamente trasferirsi e lasciare tutta la sua famiglia. È in città che fa la conoscenza di Adelaide, sua zia e madre di Cornelio, destinata a prendersi cura di lei. Ma la donna nasconde un segreto terribile: è lei che si è sbarazzata del fratello gemello di Clara, appena nato!

Episodio 2, Nella casa paterna: Clara fatica ad ambientarsi a Trento e non ha le stesse libertà e la stessa spensieratezza che aveva a San Leonardo. In città però conosce Carlotta, una sua lontana cugina, promessa sposa del barone Valluri, che la invita alla sua festa di fidanzamento. La contessina pensa che questa sia l'occasione giusta per fuggire insieme a Matteo ma purtroppo i suoi piani non sembrano destinati ad andare in porto. L'incontro con il conte Guido Fossà, già conosciuto qualche giorno prima, le è fatale. Matteo non si presenta all'appuntamento per la fuga, trattenuto da una tragedia scoppiata a San Leonardo, e Clara ha modo di conoscere meglio il conte Fossà. Con suo orrore, suo padre al mattino la informa di voler vendere la tenuta di famiglia e lei, pur di evitare questo, decide di sposare l'uomo che il conte Grandi ha scelto per lei. Questi altri non è che Guido. L'ennesimo incontro tra i due è terribile. Scoperto che sua moglie è proprio la ragazzina che ha incontrato alla festa il giorno prima, il Fossà comincia a trattare male Clara, lasciandola da sola la prima notte di nozze e mettendosi nuovamente nei guai con il gioco d'azzardo. Ma a peggiorare la situazione ci si mette una sua vecchia conoscenza. Un certo Gerard che, scoperto che il suo vecchio amico si è sposato e che ora può disporre di una cospicua dote, gli chiede un prestito. Per ottenere il denaro gli ricorderà, ricattandolo, di essere al corrente di un suo grande segreto.

La Dama Velata: Curiosità

Alla serie La Dama Velata hanno partecipato tre nostre vecchie conoscenze. Nel ruolo di Anita Staineri, la contadina amica di Clara e innamorata persa di Matteo, troviamo Úrsula Corberó, l'ormai nota Tokyo de La Casa di Carta. Nel ruolo di Botè, il buon fattore muto di San Leonardo, c'è invece Germano Bellavia, il Guido Del Bue di Un Posto al Sole. Nelle vesti della sfortunata Amelie, prima moglie di Guido, troviamo invece Giusy Buscemi che con la protagonista, Miriam Leone, condivide il titolo di Miss Italia.

La Dama Velata torna su Rai1, in replica, da Stasera alle 21.25.