L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria rivela cosa c'è dietro i presunti litigi tra Ilary Blasi e Alvin

L'Isola dei Famosi è quasi alle porte e l'opinionista del reality, Vladimir Luxuria, dice la sua sulle liti tra la conduttrice Ilary Blasi e Alvin. Ecco cosa ha rivelato

L'Isola dei Famosi è pronta a partire, dato che sono stati annunciati i naufraghi della nuova edizione del reality di Canale 5 condotto per la terza edizione da Ilary Blasi e con Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti. Proprio quest'ultima ha svelato alcuni dettagli tra le presunte liti che sembrano caratterizzare i rapporti tra la conduttrice e Alvin, l'inviato in Honduras.

L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sulle liti tra Alvin e Ilary Blasi

Manca ormai solo un mese all'inizio de L'Isola dei Famosi e in più di un'occasione si è vociferato insistentemente delle liti tra Alvin e la conduttrice Ilary Blasi. Tuttavia, è stato mostrato che queste liti erano anche una trovata pubblicitaria per il programma di Mediaset e che, molto probabilmente, tra i due interessati non c'è alcuna faida in corso.

A smentita di queste voci è arrivata anche la versione di Vladimir Luxuria, che in un'intervista al settimanale Mio ha rivelato che tra Ilary Blasi e Alvin non c'è alcuna lite, ma che al contrario, queste indiscrezioni sono delle sciocchezze:

"Sono tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantisismo. Si punzecchiano molto ed è divertente così"

Il cast dei naufraghi è stato rivelato interamente, al momento ci sono 15 naufraghi confermati, tra cui Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, Pamela Camassa, Marzo Mazzoli, Gianmarco Onestini, Paolo Noise, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato e Giulia Salemi, quest'ultima non è la nota opinionista del GFVip, ma una tiktoker omonima.

