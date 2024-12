Karina Cascella: "Beatrice Valli, l'influencer più scroccona", la replica sui social

Gossip TV

Botta e risposta tra Karina Cascella e Beatrice Valli, dopo che l'opinionista ha parlato di lei come l'influencer che più sfrutta beni e servizi gratuitamente in cambio di pubblicità sui propri profili social.

Karina Cascella, ex opinionista televisiva, ha espresso un duro giudizio sul crescente fenomeno tra le influencer di ottenere beni e servizi gratuiti in cambio di visibilità sui social. In un lungo sfogo, la Cascella ha definito questa pratica inaccettabile, puntando il dito contro influencer ricche che approfittano di offerte lussuose senza spendere nulla, e contro le aziende che favoriscono tali comportamenti.

Beatrice Valli replica a Karina Cascella che l'ha definita "l'influencer più scroccona"

Secondo Karina, il fenomeno riflette una distorsione dei valori sociali: chi è più ricco riceve di più, mentre chi lavora sodo deve pagare tutto. Ha evidenziato che queste pratiche non solo promuovono l’ostentazione, ma creano insoddisfazione e frustrazione tra chi non può permettersi uno stile di vita simile.

La Cascella ha rivolto un appello anche ai fornitori di servizi, invitandoli a non accettare compensi in “visibilità” e a farsi pagare adeguatamente. Ha inoltre denunciato l’arroganza di alcune influencer, raccontando episodi emblematici come la risposta presuntuosa di una di loro: “Tu sei invidiosa perché a me regalano tutto”.

Nello sfogo, Karina ha stigmatizzato il messaggio diseducativo che questi atteggiamenti trasmettono, soprattutto ai giovani, definendo molte influencer “cafone” e critiche verso chi si sacrifica per vivere dignitosamente. L'ex opinionista ha chiuso con una simbolica “Classifica Scroccone 2024”, attribuendo il primo posto a Beatrice Valli, con un consiglio ironico: “Lavorare di più, spendere qualcosa e aggiungere un po’ di umiltà”.

In risposta alle critiche ricevute, l’influencer la Valli ha pubblicato un reel nelle sue storie Instagram, che molti hanno interpretato come una replica diretta. Il video riportava una frase motivazionale:

"Sii quel tipo di donna che eleva l’energia dell’ambiente. Ci sono già abbastanza frustrati in giro!"

A questo messaggio, la Valli ha aggiunto un commento personale, sottolineando con enfasi:

"Ed ecco qui. La parola giusta è FRUSTRATI!"

Karina Cascella, che ha percepito il post come una frecciatina nei suoi confronti, non è rimasta in silenzio e ha risposto con una storia altrettanto pungente:

"Sii quel tipo di donna che tira fuori la carta dal portafogli o i contanti e non scrocca dall’ambiente che la circonda. Detto questo, chiudo. E non vi sentite offese. Abbiate la compiacenza di capire che se scroccate a vita, e lo fate davanti a tutti, ognuno può giustamente dirvene quattro."