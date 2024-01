Kanye West e la sua dentatura da squalo

Gossip TV

Ci ha abituato a una sequela di stranezze Kanye West e conferma il suo curioso senso della vita. Pensate che ora si è fatto una protesi dentaria per somigliare a un personaggio di un film. Vediamo quale.

Ci sarebbero molti modi per commentare i comportamenti degli ultimi tempi di Kanye West. Vogliamo limitarci a un eccentici? Anche se questa volta è stato davvero incredibile, ma almeno si è accanito su sé stesso, o meglio sulla sua dentatura. Ha infatti mostrato in una storia instagram come abbia sostituito tutti i suoi denti, o almeno coperto, e ci auguriamo che sia quest'ultima la soluzione scelta, con una protesi in titanio. La ragione l'ha spiegata lui stesso: per somigliare a Squalo, uno dei cattivi, degli antagonisti più feroci della serie delle avventure dell'agente James Bond, visto in 007 La spia che mi amava e Moonraker - operazione spazio.

Titanio come il nuovo iphone, viene da pensare. Sì, ma i costi sono lievemente diversi visto che il solito anonimo amico avrebbe spifferato che tutto il lavoretto sia costato la bellezza di 850 mila dollari. Fosse bello, invece molti commenti sono stati impietosi e hanno criticato con vigore l'ultima follia del nostro caro Kanye. Ma siamo certi che a lui interessi il giusto. Sicuramente ha stupito ancora una volta, che sia un impianto vero e proprio o una protesi applicata sui denti. A realizzare il gioiello odontoiatrico sono stati dei grandi nomi del settore di Beverly Hills, non troppo diversi da quelli che sono protagonisti poi di curiosi programmi su chirurgia plastica o altre eccentricità per ricchi.

Basti pensare che uno di loro ha anche commentato così il lavoro al quotidiano inglese Daily Mail. "È stato un piacere lavorare con nelle varie fasi del processo, perché la sua visione artistica unica va oltre il progresso della tecnica dentale. L'unione tra la sua visione e la scienza ha creato un look epico e nuovo".

Non sarà mica folle fino all'estremo, noi votiamo per una soluzione meno estrema, almeno per non creargli problemi con quello che dovrebbe essere ancora il suo mestiere principale: il cantante.