Jennifer Lawrence è incinta!

Confermate le voci che volevano Jennifer Lawrence in dolce attesa del suo primo figlio. Ecco le foto del pancione. Il papà è il gallerista Cooke Maroney, marito dell'attrice.

Jennifer Lawrence è in dolce attesa. Un portavoce dell'attrice lo ha appena annunciato, senza però dire quando nascerà il pargoletto. Le voci della gravidanza dell'attrice circolavano già da un po’ e a confermarle sono anche una serie di foto che stanno circolando in queste ore, in particolare su Twitter. A dare per primo la notizia è stato People.

Sia per Jennifer Lawrence che per il marito, il gallerista Cooke Maroney, si tratta del primo figlio. I due si sono incontrati nell'estate del 2018 e sposati l’anno seguente. Prima di conoscere la sua dolce metà, la Lawrence non contemplava l'idea del matrimonio, ma appena ha visto Cooke, ha capito che voleva passare il resto della vita con lui. Fra i passati amori della protagonista di Hunger James ci sono stati il collega Nicholas Hoult, il regista Darren Aronofsky (con cui ha girato Madre!) e il musicista Chris Martin.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney sono sempre stati riservatissimi sulla loro relazione. Sembra che i due non abbiano nemmeno fatto un red carpet mano nella mano. Ecco due foto dell’attrice con il pancione.