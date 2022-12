Jasmine Carrisi, l'amore e il flirt con il nipote di un famoso cantante italiano

Gossip TV

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si è confessata sull'amore e ha raccontato di aver avuto un flirt con il nipote di un famoso cantante italiano. Ecco di chi si tratta.

Jasmine Carrisi, figlia 21enne di Al Bano e Loredana Lecciso, ha confermato di aver avuto un flirt con il nipote di un famoso cantante italiano.

Jasmine Carrisi non si nasconde più: ecco con chi è stata fidanzata

Recentemente, in un'intervista, Jasmine Carrisi ha confessato di essere stata bullizzata a causa del gossip sui suoi genitori. La ragazza ha raccontato di aver vissuto momenti di grande sconforto, superati, oggi, grazie all'aiuto dello psicologo: "C'erano dei momenti in cui desideravo soltanto scomparire", ha rivelato. Episodi di bullismo vissuti durante l'infanzia e l'adolescenza che l'anno portata a vedere con occhi diversi i suoi genitori, ai quali non ha mai voluto confessare nulla.

Oggi, è più serena e si è aperta all'amore e alla possibilità di una relazione: tra i suoi flirt passati, dopo averlo negato per tanti anni, possiamo annoverare anche quello con il nipote di un famoso cantante italiano.

Stiamo parlandodi Giovanni Antonacci, nipote di Biagio Antonacci. Nel 2019 i due avevano fatto molto parlare, ma avevano sempre negato con decisione di stare insieme: si era vociferato, addirittura, di una gravidanza della giovane Carrisi, ovviamente una fake news imbastita all'occorrenza. "Onestamente io non so come sia nata questa cosa, forse perché ho messo su qualche chilo, ma io e Giovanni siamo solo amici", dichiarò all'epoca.

Oggi, invece, ha deciso di non nascondersi e rivelare di che natura fossero realmente i rapporti tra lei e Giovanni Antonacci:

"La verità su quel gossip? Tra noi c'è stata una sana frequentazione, diventata, poi, una piacevole amicizia. Succede"