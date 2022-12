Jane Fonda sta guarendo dal tumore: "È una vera benedizione"

Gossip TV

Con un commovente post su Instagram, Jane Fonda annuncia che il suo tumore è in remissione e ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini e le hanno espresso solidarietà.

La meravigliosa Jane Fonda sta guarendo dal tumore che aveva scoperto di avere nel mese di settembre. Lo ha annunciato, con grande gioia, la stessa attrice, a cui l'oncologo ha comunicato che può smettere la chemioterapia.

Circa tre mesi fa, a Jane Fonda era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin. La regina dell'aerobica non si era persa d'animo e, dando una stoccata al sistema sanitario americano, aveva dichiarato che le sue possibilità di guarigione erano superiori a quelle di molte persone per via di una solida assicurazione sanitaria.

Il post di Jane Fonda con la lieta notizia

Se siamo a conoscenza delle condizioni di salute di Jane Fonda è per via di un suo post su Instagram nel quale, accanto a una sua fotografia durante una manifestazione a favore della salvaguardia dell'ambiente, si legge, fra le altre cose:

L'ULTIMO POST DEL MIO BLOG: IL MIGLIOR REGALO DI COMPLEANNO DI SEMPRE!!!

La settimana scorsa l'oncologo mi ha comunicato che il mio cancro è in remissione e che posso smettere la chemio. È una vera benedizione, mi sento molto fortunata. Ringrazio tutti voi che avete pregato per me e mi avete pensato durante questo periodo. Sono certa che la bella notizia abbia qualcosa a che fare anche con voi. Sono particolarmente felice perché, mentre le prime quattro sedute di chemioterapia sono state abbastanza sopportabili, perché mi sono semplicemente sentita stanca per qualche giorno, l'ultima è stata tosta e non mi sono sentita bene per due settimane, durante le quali non riuscivo a fare quasi niente. Gli effetti sono passati quando sono andata a Washington per la mia prima partecipazione dal vivo a una manifestazione dei Fire Drill Fridays. Ringrazio il cielo per questo, perché è stata una settimana impegnativa.

A Jane Fonda sta molto a cuore la salvaguardia del pianeta, ed è bello che a 85 anni una persona abbia ancora voglia di battersi per gli ideali in cui crede. Del resto, l'attrice è sempre stata un'attivista e ha partecipato a numerose battaglie. Talvolta è stata arrestata mentre protestava.