Isola dei Famosi, volano stracci tra Antonio Zequila e Roger Balduino: accuse da censura!

Zequila non molla e sembra deciso a voler smascherare il bel modello de L’Isola dei Famosi.

Antonio Zequila ha lasciato per primo la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma non per questo ha intenzione di rinunciare al suo ruolo di protagonista in studio e, durante l’ultima puntata, è tornato alla carica contro la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino, rivelando un retroscena assurdo sul bel modello al limite della censura.

Isola dei Famosi, Zequila distrugge Roger Balduino

Nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, tra una discussione e una mancata rissa, c’è posto anche per l’amore grazie alla coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino, che sin da subito si sono piaciuti e hanno deciso di conoscersi meglio durante le lunghissime giornate in Honduras. Dopo aver mandato in onda un video che ritrae la coppia al settimo cielo anche in mezzo alle peggiori intemperie, Ilary Blasi non ha potuto non notare lo sdegno di Antonio Zequila, che da settimane parla malissimo dei due affascinanti naufraghi. Zequila, dopo aver fatto un appello shock a Maria De Filippi, ha commentato questa love story con estremo scetticismo, rivelando di aver sentito chiaramente Estefania dichiararsi interessata a Jeremias Rodriguez.

“Vorrei parlare con Estefania. Lei in albergo quando stava parlando, io ho ascoltato tutto. Lei ha detto chiaramente ‘a me quel bamboccio di Roger non piace per nulla, a me piace Jeremias, peccato che sia fidanzato’. E cerano anche diverse persone testimoni. Come non è vero? - riporta Biccy - L’ha detto a Milano in albergo e c’era Roberta e anche altri. Hai detto che volevi Jeremias e che ti dispiaceva che era fidanzato. Per una volta ammetti la verità. Non essere sempre ipocrita e falsa. Le tue parole sono state ‘che ce faccio con Roger? Ma che è un uomo lui?’ Questa è la pura verità. Oh sei falsa fino alla fine, incredibile. Cosa voglio? Che tu dica la verità a tutti. Eravate in corridoio ed ho sentito tutto”.

La rivelazione di Antonio ha gelato i presenti ma Roger, credendo fermamente alla sua neo-fidanzata, ha dichiarato di non poter dar credito alle parole dell’attore che considera un bugiardo, provocando così la reazione estrema di Zequila, che ha inveito contro il modello rivelando un retroscena inquietante, al limite della censura in prima serata.

“Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me. Dice che sono un bugiardo e io dico la verità".

