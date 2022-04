Isola dei Famosi, Antonio Zequila fa un appello shock a Maria De Filippi!

Gossip TV

Dopo L’Isola dei Famosi, Antonio Zequila punta al trono di Uomini e Donne.

L’avventura di Antonio Zequila a L’Isola dei Famosi è terminata prima del previsto ma l’attore partenopeo non si arrende e ha trovato già un altro programma che fa al caso suo. Il naufrago, infatti, ha messo gli occhi sul trono di Uomini e Donne e lancia un appello inaspettato a Maria De Filippi, che si vocifera sia pronta ad inaugurare la versione Vip del noto dating show di Canale5.

Antonio Zequila a Uomini e Donne? La richiesta del naufrago

Penalizzato dalla coppia formata con Floriana Secondi, non particolarmente simpatico al resto dei naufraghi per i suoi modi da vero latin lover, punito dal pubblico che lo ha eliminato per primo dalla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Antonio Zequila non dispera e pensa già al prossimo progetto televisivo che potrebbe vederlo come protagonista. Intervistato da Superguidatv, infatti, Zequila ammette di nutrire particolare interesse per Uomini e Donne e di volersi mettere alla prova come tronista, essendo lui ancora in cerca del vero amore.

“Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. È una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”.

Zequila si candida a tronista e la prospettiva di vederlo realizzare il suo sogno non è poi tanto lontana. Sembra infatti che, in assenza di Temptation Island che per la prima volta dopo anni non scalderà la nostra già rovente estate, Maria stia pensando ad un versione Vip del suo celebre dating show. Non vi sono ancora conferme ufficiali ai rumors ma non sarebbe la prima volta che la presentatrice propone la versione popolata di stelle del piccolo schermo dei suoi programmi. È già accaduto, infatti, sia per Temptation Island che per Amici, e perché non potrebbe accadere anche per Uomini e Donne?

