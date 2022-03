Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria svela un retroscena shock su Barbara D’Urso

Gossip TV

L’opinionista de L’Isola dei Famosi parla del rapporto con Barbara D’Urso.

Vladimir Luxuria è la nuova opinionista ufficiale de L’Isola dei Famosi e, prima di calarsi nel ruolo nello studio del reality show di Canale5, si lascia andare a qualche confessione su Barbara D’Urso, attualmente al timone de La Pupa e il Secchione Show.

Vladimir Luxuria fa una rivelazione su Barbara D’Urso

L’Isola dei Famosi riparte con una nuova edizione, debuttando lunedì 21 marzo 2022 su Canale5. Ilary Blasi torna al timone della conduzione, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Mentre cresce l’allarme per la possibile assenza di Alvin, nominato inviato speciale dall’Honduras, Luxuria è stata ospite della prima puntata de La Pupa Party, il programma in streaming che commenta La Pupa e il Secchione Show con tanti ospiti e volti noti del panorama italiano.

Secondo Vladimir, Barbara D’Urso è stata l’opzione migliore per la conduzione del nuovo format: “Per questo programma, la conduzione di Barbara d’Urso è una grande garanzia. Lei è una grandissima esperta di reality e aver trasformato questa trasmissione in uno show e in un reality è un valore aggiunto. Servirà a conoscere ancora meglio i personaggi. Magari vedremo che la pupa che sembrava così pupa, poi magari non è soltanto una pupa. Magari vedremo che alcuni secchioni sotto, sotto sono un po’ dei pupi. Quindi trovo che sia tutto interessante. Poi è un plus che ci sia barbara perché lei incuriosirà il pubblico di Pomeriggio 5 con delle chicche di questo programma e riuscirà a creare dinamiche”, riporta Biccy.

Luxuria, inoltre, ha speso bellissime parole per la presentatrice partenopea, raccontando cosa accade dietro le quinte dei suoi programmi. "La D’Urso non ti mette mai agitazione dietro le quinte ed è una che rispetta moltissimo le persone con cui lavora e questa non è una cosa scontata credetemi. Sono stata in tante sue trasmissioni, non l’ho mai sentita urlare nel backstage e non l’ho mai sentita fare una scenata o trattare male le persone che lavorano con lei. Per me questa è una grandissima dote, significa portare rispetto a tutti. E credetemi che non sempre è così in televisione”, ha ammesso l’opinionista de L’Isola.

