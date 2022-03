Isola dei Famosi, è emergenza: Alvin e un naufrago positivi

Gossip TV

L'adventure di Canale 5 parte in salita: ecco cosa sta succedendo.

Partenza complicata per la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5, che debutterà lunedì 21 marzo prossimo, dovrà fare a meno dell'inviato Alvin e della naufraga Ilona Staller. Il conduttore televisivo e radiofonico e l'ex attrice porno sono infatti risultati positivi al Covid-19 e non sono potuti salire a bordo del volo destinazione Honduras.

"L'Isola sta affrontando due casi di Covid che riguardano due dei suoi protagonisti. Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore" si legge su Tv Blog.

L'altro nome, come detto, sarebbe quello di Ilona Staller. Per ciò che concerne Alvin, inviato per la quarta volta, per il reality sarebbe una bella tegola. Secondo quanto viene riferito dalle ultime indiscrezioni, a sostituirlo, momentaneamente, potrebbe esserci Vladmir Luxuria, opinionista dell'Isola insieme a Nicola Savino. La speranza è che Alvin possa negativizzarsi in tempo e essere presente per il debutto dell'adventure game targato Mediaset previsto per lunedì 21 marzo.

Ecco tutti i concorrenti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi 16, sarà condotta per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi, affiancata da Vladmir Luxuria e Nicola Savino nel ruolo di opioninisti.

Quest'anno i naufraghi saranno divisi, sono previsti infatti concorrenti in coppia e singoli:

Le coppie - Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi, Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory), I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen), Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen), Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente).

I singoli - Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise.

