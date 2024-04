Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria in chiusura saluta Alessandro Tognoli: il tenero omaggio [VIDEO]

Gossip TV

In chiusura della prima puntata de L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha salutato Alessandro Tognoli. Ecco chi è e perché la conduttrice ha compiuto questo tenero omaggio.

Su Canale5, ieri, lunedì 8 aprile, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi e, in chiusura, Vladimir Luxuria ha deciso di porre un tenero omaggio ad Alessandro Tognoli, prematuramente scomparso lo scorso marzo.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria in chiusura di puntata saluta Alessandro Tognoli, scomparso prematuramente [VIDEO]

In attesa di scoprire come sarà questa nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che vede per la prima volta Vladimir Luxuria nelle vesti di conduttrice del programma, ieri sera è andata in onda la prima puntata. I naufraghi - vip e non vip - sono stati presentati e già sono nate le prime dinamiche. Nessun eliminato per questo primo appuntamento, mentre in nomination sono finiti Joe Bastianich, Artur Dainese, Luce Caponegro e Samuel Peron, quest'ultimo nominato dai concorrenti non vip.

Prima di salutare il pubblico di Canale5, Vladimir Luxuria ha deciso di rivolgere un tenero omaggio ad Alessandro Tognoli:

"Voglio chiudere con un ricordo, un saluto ad Alessandro. Un ragazzo che ha lavorato a tante Isole. Sappiamo che questo era il tuo programma preferito. Spero che questa prima puntata ti sia piaciuta"

Alessandro Tognoli aveva soli 36 anni quando, lo scorso marzo, è venuto a mancare per una grave malattia: dal 2019, Alessandro aveva iniziato a lavorare per Banijay Italia, società di produzione dietro L'Isola dei Famosi. Si occupava dei contenuti editoriali ed era a stretto contatto con i produttori e i curatori editoriali. Lo scorso 23 marzo è venuto a mancare a causa di una grave malattia, lasciando il compagno Alessio, i genitori Cristiana e Beppe e il fratello Cristiano, come riporta Il Messaggero. Nel suo ultimo post sui social scriveva:

"Non c'è una battaglia da vincere o da perdere, non sono un lottatore, non c'è il brutto male. Ho un tumore e si fa tutto quello che si deve fare per trattarlo. Chi lavora davvero qui è la scienza"

