Isola dei Famosi: "Vladimir Luxuria ha avuto delle difficoltà, non è facile presentare un reality", parla Pamela Camassa

L'ex naufraga Pamela Camassa commenta l'attuale edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria e vuota il sacco su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

Stasera, mercoledì 5 giugno, in diretta su Canale 5 andrà in onda la finale de L'Isola dei Famosi 2024. A dire la sua ci ha pensato l'ex naufraga Pamela Camassa che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha commentato la conduzione di Vladimir Luxuria e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

Pamela Camassa e le parole su Vladimir Luxuria

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la finale de L'Isola dei Famosi! Dopo molteplici cambi di programmazione, stasera mercoledì 5 giugno andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata della 18esima edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Sei i concorrenti che si contenderanno la vittoria: Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol ed Edoardo Franco. Chi vincerà?

A dire la sua su L'Isola dei Famosi 2024, la peggiore di sempre in termini di ascolti, è arrivata Pamela Camassa. Intervistata da Superguidatv, in occasione della proiezione del documentario di Banca Generali "Time to Change”, l'ex amata naufraga ha colto l'occasione per commentare la conduzione di Luxuria riservandole parole di stima e affetto:

Sto seguendo anche questa edizione come tutti gli anni. A me Vladimir piace tanto. E’ un’amica, la conosco e lo scorso anno quando io ero concorrente lei era opinionista. Secondo me se la sta cavando molto bene. All’inizio ha avuto delle difficoltà, era titubante, ma ha superato la prova della conduzione a pieni voti. Dopotutto non è facile presentare un reality.

Chiuso il capitolo Isola, Pamela si è sbilanciata sul Grande Fratello. Interpellata dalla giornalista su una sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la compagna di Filippo Bisciglia ha confessato:

Sono selvaggia, spartana, mi piace stare all’aria aperta. Il Grande Fratello lo guardo, ma partecipare no perché l’idea di stare rinchiusa dentro una casa h24 non fa per me. A me piacciono i varietà, ma anche i programmi comici come Zelig.

I pronostici sul vincitore de L'Isola 2024

L'Isola dei Famosi sta per volgere al termine. In un'edizione segnata da continue squalifiche e abbandoni e dopo l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi, sono rimasti in gioco 6 naufraghi. Il montepremi è di 100mila euro, metà da devolvere in beneficenza. Ma chi sarà il vincitore? Stando ai sondaggi di Fanpage, al momento il favorito sarebbe l'attore Aras Şenol. Alle sue spalle, Artur Dainese con il 36% delle preferenze. Più staccati, invece, Alvina Verecondi Scortecci ed Edoardo Stoppa. Ultimi posti per Samuel Peron ed Edoardo Franco. L'appuntamento con la finalissima è per stasera in prima serata su Canale 5.

