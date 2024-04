Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria buona la prima? Ecco cosa si dice del suo debutto come conduttrice

Gossip TV

L'Isola dei Famosi è tornata con una nuova edizione e ieri sera, 8 aprile, su Canale5, è andata in onda la prima puntata. A fare il suo debutto come conduttrice anche l'ex opinionista Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese e con l'inviata Elenoire Casalegno. Ma com'è andato il debutto di Vladimir Luxuria? Vediamolo insieme!

Isola dei Famosi 2024, buona la prima per Vladimir Luxuria? Ecco com'è andato il suo debutto da conduttrice

Ingresso in total white e sulle note dell'iconico Il Cerchio della Vita di Ivana Spagna per Vladimir Luxuria: un'entrata che è anche una dichiarazione d'intenti. Da un lato usare una canzone che simboleggia la natura mistica e magica dell'Isola e dall'altro è un po' un simbolo effettivo di un cerchio che si chiude per Luxuria.

La conduttrice, infatti, ha visto la sua carriera televisiva spiccare il volo proprio grazie al reality Mediaset: prima è stata concorrente nel 2008 e vincitrice all'Isola, poi inviata, opinionista e, ora, conduttrice. Una scalata per la quale Luxuria ha ringraziato soprattutto Simona Ventura, che la volle fortemente come concorrente in quella lontana edizione. Da allora, come ha spesso detto la stessa Luxuria, l'Isola ha fatto parte di lei e la sua conduzione è un esempio di quanto sia legata al programma.

Posata, ironica e pungente quanto basta, Luxuria ha dimostrato di saper condurre con mano ferma il programma e di dare il giusto spazio alle opinioni ben più taglienti di Sonia Bruganelli ed è stata più un'alleata per i naufraghi che non una punzecchiatrice. Non sono mancati i momenti in cui ha fatto sentir loro il suo potere di padrona di casa: a Matilde Brandi, infatti, non ha mancato di sottolineare che farebbe bene ad accettare che le regole le dettano loro dallo studio di Canale5 e che a loro naufraghi non resta che adeguarsi. Ma, Luxuria ha saputo dimostrare anche una certa dolcezza e comprensione verso il cast di naufraghi. Dopotutto, lei stessa ha sofferto la fame e le impervie condizioni dell'Isola, come ha raccontato nell'intervista a Silvia Toffanin, specificando che tutto ciò che si vede in tv è reale, compresa la fame!

Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria conduttrice promossa, ma i dati degli ascolti...

Nonostante la conduzione di Luxuria per questa prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi possa essere promossa a pieni voti, i dati degli ascolti non sono particolarmente incoraggianti. Infatti, se l'ultima edizione aveva raggiunto uno share del 23%, questa prima puntata dell'edizione 2024 è la meno vista di sempre e sfiora appena il 20%. Al di là dei dati degli ascolti, che potranno essere ribaltati nel corso di questa edizione, sui social in molti hanno apprezzato Vladimir Luxuria come conduttrice per il modo in cui ha saputo intrattenere naufraghi e pubblico in studio e da casa.

Tuttavia, non sono mancati i riferimenti a Ilary Blasi, ultima padrona di casa dello studio, e che le malelingue avevano asserito fosse stata fatta fuori da Luxuria. Quest'ultima, invece, non solo ha ammesso che lei e Blasi si sono sentite al telefono quando le è stato conferito il nuovo incarico, ma la conduttrice le ha anche dedicato l'apertura di puntata, salutandola con calore.

Peccato, però, che anche sui social si sia sentita la mancanza della chaotic energy della Blasi, di molti dei suoi strafalcioni e delle divertenti interazioni con l'inviato Alvin. Riuscirà Vladimir Luxuria a convincere definitivamente il pubblico con il suo stile di conduzione e a non far rimpiangere Ilary? Ai posteri l'ardua sentenza, per ora, però, possiamo dire: buona la prima!

