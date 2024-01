Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria al timone della nuova edizione del reality show? Parla lei

Gossip TV

Vladimir Luxuria sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi: "Sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi".

Vladimir Luxuria prenderà il posto di Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l'amata opinionista che, raggiunta da Fanpage, ha chiarito la sua posizione e smentito le voci che la vorrebbero al timone del reality show di Canale 5.

Luxuria al posto di Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi? La verità

Vladimir Luxuria sarà la conduttrice della nuova edizione de L'Isola dei Famosi? Assolutamente no. A smentire l’indiscrezione lanciata da Dagospia nelle ultime ore, ci ha pensato proprio l'amata e apprezzata opinionista del reality show di Canale 5. Raggiunta dai microfoni di Fanpage, Luxuria ha infatti confessato:

Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi [...] Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta.

A rafforzare la smentita di Luxuria anche fonti vicine a Mediaset che hanno informato il portale che il cambio al timone de L'Isola dei famosi sarebbe "un’ipotesi che ha zero credibilità". Una cosa è certa: l'intenzione di Pier Silvio Berlusconi sarebbe quella di proseguire insieme a Ilary Blasi: "L'intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei. Non abbiamo motivi per non farlo".

