Isola dei Famosi, Valentina Vezzali infrange il regolamento: il comunicato ufficiale e la reazione di Edoardo Stoppa

Tensione a L'Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa contro Valentina Vezzali dopo il comunicato della produzione: "Hai fatto una ca**ata, almeno non voler il male degli altri".

È tutto pronto per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 13 maggio 2024 su Canale 5. Nell'attesa, in Honduras, è arrivato un provvedimento disciplinare per la schermitrice Valentina Vezzali, rea di aver infranto le regole del reality show condotto da Vladimir Luxuria.

Valentina Vezzali infrange le regole del gioco

Nel daytime di oggi de L'Isola dei Famosi, i naufraghi hanno ricevuto un nuovo provvedimento disciplinare da parte della produzione del reality show. Il motivo? Il comportamento assunto dalla schermitrice Valentina Vezzali, la quale avrebbe infranto le regole del gioco comunicando con l’altro gruppo fuori dall’orario consentito.

"Lo spirito dell’Isola è deluso; in particolare questa mattina Valentina ha comunicato con la squadra rossa. La colpa dei singoli ricadono sul gruppo. Vista l’ennesima infrazione, il fuoco dei Barracudas sarà spento per 48 ore. Nel frattempo non potrà essere riacceso" si legge sul comunicato. Venuta a conoscenza della decisione presa dalla produzione de L'Isola, Valentina ha subito replicato cercando di difendersi dalle accuse e negando di aver comunicato con l’altro gruppo:

Ma non è vero, non è assolutamente vero che ho comunicato con loro. Sono stata lì a guardare e non ho comunicato, non ho parlato. Stavo muta. Non so se con Matilde ci siamo dette qualcosa con lo sguardo o con i gesti ma sono sicura che non ho parlato. Guardassero anche chi ha guardato per prima chi e se ha cercato di comunicare e io ho detto no.

Inevitabili le reazioni degli altri naufraghi. Dopo Greta Zuccarello, che non ha nascosto la sua preoccupazione, anche Edoardo Stoppa è intervenuto replicando anche circa l’insinuazione su Matilde Brandi: "In quattro giorni abbiamo preso 4 punizioni. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Vale, hai fatto una ca*zata e basta, almeno non voler il male degli altri (ndr Matilde).Cerchiamo di non farne più perché le ca*zate ricadono sul gruppo".

Joe Bastianch lascia temporaneamente L'Isola

Ma i colpi di scena a L'Isola dei Famosi non sono finiti. A poche ore dalla nuova puntata, Joe Bastianich ha lasciato temporaneamente il gioco per motivi di salute. Stando a quanto riportato dalla Vezzali, lo chef si sarebbe sentito male durante la notte e per questo motivo sarebbe stato allontanato per ricevere cure e controlli. L'appuntamento è per stasera, lunedì 13 maggio, alle 21.20 su Canale 5.

