Isola dei Famosi, Joe Bastianich malore intestinale: “L’hanno portato via”

Joe Bastianich ha abbandonato temporaneamente l'Isola dei Famosi per forti dolori all'addome.

Questa notte, Joe Bastianich ha abbandonato temporaneamente l'Isola dei Famosi in seguito ad dei forti dolori addominali. Il noto chef ha lasciato il gioco a causa di un improvviso malore che lo ha colto di sorpresa. Sembra che il suo forfait sia definitivo, in attesa dei risultati degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto.

Isola 2024, Joe Bastianich ha abbandonato il gioco per accertamenti medici

Valentina Vezzali, campionessa olimpica e compagna di avventure sull'isola, ha reso nota la difficile situazione di Bastianich, descrivendo il suo stato come un vero e proprio "vomitare dell'anima", che ha richiesto l'intervento immediato dei sanitari.

“Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli”, ha raccontato la Vezzali: “Ragazzi stanotte è stato davvero mal, ha vomitato l’anima e l’hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, io invece ce l’avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere, ora sono cotta, non ho dormito niente con il fuoco che di tanto in tanto si spegneva.”

Non è la prima volta che Bastianich si sente poco bene durante la sua avventura nel reality. Già nei primi giorni di maggio ha dovuto lasciare temporaneamente la Palapa per essere visitato dai medici, anche se fortunatamente non è stato riscontrato nulla di particolarmente grave e ha potuto ritornare in gioco dopo gli accertamenti. Nel corso del reality, l'ex giudice di Masterchef ha mostrato un atteggiamento schivo e distaccato nei confronti dei suoi compagni di avventura, spiegando che questo comportamento è una sorta di autodifesa che applica non solo davanti alle telecamere, ma anche nella sua vita privata. Ha ammesso di sentirsi spesso inadeguato e di considerare l'avventura in Honduras che come viaggio esistenziale per la sua crescita personale. Cinquantacinquenne italo-americano, Joe Bastianich è noto per la sua brillante carriera nel settore della ristorazione e per la sua presenza televisiva in programmi come Masterchef Italia, Masterchef USA, Italia's Got Talent e Pechino Express. Bastianich è sposato con Deanna e padre di tre figli: Olivia, Miles ed Ethan. Tra New York e Milano, condivide la sua vita tra il lavoro e la famiglia, dimostrando una poliedricità che va oltre i confini del piccolo schermo.

Nella puntata di questa sera, in diretta su Canale 5, si scopriranno le condizioni del naufrago e se il noto chef potrà continuare la sua avventura nel reality show.

