Isola dei Famosi, un volto de Le Iene si candida come naufraga (VIDEO)

Mary Sarnataro, volto amatissimo de Le Iene, si candida come naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Gli autori accetteranno la proposta?

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Mentre ci sono ancora diversi dubbi sul ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, nonostante la decisa conferma dei vertici del Biscione, arriva la candidatura a sorpresa di un ex volto de Le Iene. La redazione accetterà la sua proposta e sarà proprio lei una delle nuove naufraghe?

Isola dei Famosi, ex Iena vuole essere nel cast dei naufraghi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prende vita a pochi mesi dal debutto, in prima serata su Canale 5. Piersilvio Berlusconi ha confermato che Ilary Blasi sarà al timone della nuova stagione del reality show ambientato in Honduras, anche se dalla parte della presentatrice romana non vi sono ancora conferme in merito. Nel frattempo, spuntano i nomi dei primi naufraghi ovvero Joe Bastianich, recentemente protagonista di Pechino Express, poi Rossella Erra e Alan Friedman. Nelle ultime ore, un ex volto de Le Iene molto amato ha pubblicato un video parodia del suo provino come naufraga de L’Isola, che ha spopolato su Instagram.

“Ciao Sono Mary e sono qui per il provino de L’Isola dei Famosi! Sì, so dove si trova l’Honduras! Perché dovreste prendere me? Perché sono una fallita! E mi sto allenando tantissimo, per esempio sono due mesi che non uso più la carta igienica ma le foglie di bambù e in più litigo tantissimo con tutti! Eh no, non so pescare, non so raccogliere la legna e non so fare niente… Presa nel senso che parto? Vado in Honduras! So dov’è l’Honduras: in Spagnas!”.

Il video di Mary Sarnataro, comica ed ex Iena, ha fatto molto ridere i fan sui social, che hanno chiesto in massa alla redazione de L’Isola di rendere immediatamente reale questa candidatura. Ma la redazione accetterà? Certamente Sarnataro saprebbe come far divertire il pubblico anche nelle situazione più complicate e difficili, data la sua verve eccezionale.

