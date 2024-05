Isola dei Famosi, ufficiale: Joe Bastianich si ritira dal gioco (VIDEO)

Gossip TV

Lo chef Joe Bastianich lascia definitivamente L'Isola dei Famosi per motivi di salute: "Situazione pesante, per me è stato difficile accettarlo".

Nuovo addio a L'Isola dei Famosi. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda ieri lunedì 13 maggio 2024 su Canale 5, il naufrago Joe Bastianich ha annunciato in diretta di dover interrompere la sua avventura in Honduras per motivi di salute, dopo che era stato allontanato per alcuni accertamenti.

Joe Bastianich lascia L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di Joe Bastianich. L'amato naufrago è stato costretto a lasciare l'Honduras per motivi di salute. A dare l'annuncio è stato il diretto interessato che, dopo aver salutato i nuovi concorrenti del reality show condotto da Vladimir Luxuria, ha spiegato i motivi del suo ritiro:

È una situazione un pò difficile per me. Quando faccio delle cose, vado fino in fondo nella mia vita. Quando la dottoressa mi ha detto che non posso continuare, è stato molto pesante per me a livello personale, non poter arrivare al dunque di questa avventura e dover lasciare i naufraghi [...] In questa avventura avete visto le parti più deboli di me, dover lasciare per questi problemi è una cosa che mi rende molto triste. Vi dico che il successo definitivo e il fallimento non è fatale, la capacità e la grinta di continuare a permettere di andare avanti.

A cercare di consolarlo sia l'inviata Elenoire Casalegno che la conduttrice de L'Isola dei Famosi. In particolare Luxuria, ancora al centro del gossip per il duro scontro a distanza con l'ex naufrago Francesco Benigno, si è detta dispiaciuta per il ritiro di Bastianich, precisando però di voler mettere al primo posto la sua salute:

Sai che tu sei un pezzo da novanta e tutti vorremmo che tu restassi sull'isola. So quello che hai sofferto in questi giorni, lo hanno visto anche gli altri naufraghi. Tra continuare ad avere una persona così forte in trasmissione e tutelare la sua salute, senza dubbio siamo dalla parte della tua salute, caro Joe. Grazie di esserti raccontato e della tua umanità.

